Az Európai Bizottság a magyarországi parlamenti választásokig gyakorlatilag leállította a Magyarországgal kapcsolatos eljárásokban a döntéshozatalt – értesült az Euronews több, a folyamatra rálátó uniós forrásból. A lépés oka prózai:

Brüsszel nem akarja, hogy a vizsgálatok folytatása muníciót adjon Orbán Viktor EU-ellenes kampányának.

A hírügynokségnek nyilatkozó források szerint „a magyar dossziékkal a frontvonalak állnak, jelenleg semmi sem történik”, a Bizottság pedig áprilisig kivár, miközben szorosan figyeli a közvélemény-kutatásokat.

A beszámoló szerint több, Magyarországot érintő eljárásról és döntésről is szó van, amelyek esetében a Bizottság inkább nem akar lépni a kampányidőszakban – se pro, se kontra.

Ide tartozik:

több folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárás,

a Budapest Pride betiltásával kapcsolatos jogi értékelés,

a magyar érintettségű kémkedési vádakkal összefüggő belső vizsgálat,

valamint pénzügyi döntések, köztük az RRF-források átcsoportosításának jóváhagyása.

A források szerint a Bizottság attól tart, hogy bármilyen lépés közvetlen politikai beavatkozásként jelenne meg a magyar választási kampányban, és erősítené a kormány Brüsszel-ellenes narratíváját.

Pénz, pénz, pénzecske

A kivárásnak közvetlen pénzügyi vonzata is van. Magyarország tavaly decemberben kérte, hogy az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) mintegy 4 milliárd eurós keretét a Magyar Fejlesztési Bank alá csoportosíthassa át. Bár technikailag ezzel elkerülhető lett volna a források elvesztése, a Bizottság nem akar döntést hozni az áprilisi választások előtt.

Mindeközben az EU a jogállamisági aggályok miatt továbbra is befagyasztva tartja a Magyarországnak szánt források jelentős részét, mindezt úgy, hogy több mint egymilliárd eurónak végleg búcsút inthetünk, miután egyes határidők 2025 végén lejártak.

Kamat és ipar: várat magára a csodafegyver

A brüsszeli kivárás egy olyan időszakban történik, amikor monetáris és reálgazdasági oldalon sincs enyhülés. A héten publikált inflációs jelentést górcső alá vevő elemzésében az ING is arra jutott, hogy

a friss adatok alapján nem valószínű az MNB gyors kamatcsökkentése.

Megjegyzik, hogy a folyamatosan mérséklődő havi inflációs ráta ellenére az alapvető trendek még nem egyértelműen kedvezőek. Ez jól látszik a maginflációs mutatóban, amely bár csökkent, a 3,8 százalék továbbra sincs összhangban a jegybank árstabilitási céljával. Előretekintve, az inflációs ráta a következő hónapokban a bázishatások miatt tovább csökkenhet. Az előző hónapokhoz képest azonban megnőtt a szolgáltatások és a tartós fogyasztási cikkek áremelkedésének kockázata. A januári rendkívül hideg időjárás a háztartási energiaárakra is kedvezőtlenül hathat, jelentősen felhajthatja azokat.

Varga Mihály nemrégiben tett kijelentésének fényében, miszerint az MNB a decemberi inflációs adatokat, különösen a szolgáltatási inflációt fogja prioritásként kezelni, nagyon valószínűtlen, hogy januárban kamatcsökkentésre kerül sor. A február pedig majd rövidesen kiderül,

ám az borítékolható, hogy a választások előtt nem szívesen sokkolnák a piacot és persze a közvéleményt egy alapos forintgyengüléssel.

A másik, szintén ezen a héten megjelent adat sem túl szívderítő – mi több, borzasztó: a magyar ipar novemberi teljesítménye súlyosan elmaradt a várakozásoktól.

AZ ING elemzése rámutat: bár az előző két hónapban havi növekedés volt tapasztalható, és a BMW új ipari kapacitásának bevezetése reményeket keltett, ez végül nem valósult meg. Az ipari teljesítmény novemberben havi szinten 2 százalékkal esett vissza. Ugyanakkor az éves összevetésű index 5,4 százalékkal csökkent. Egy fecske pedig láthatólag nem csinál nyarat: a debreceni BMW-gyárban a termelés megkezdése ellenére ez még biztosan nem érte el azt a szintet, amely hatással lenne az ágazat mutatóira.

Bár Európa-szerte pozitív jelek mutatkoznak arra, hogy az ipari teljesítmény ciklikus fellendülése megkezdődött, időbe telik, amíg ez a magyar ipari vállalatok könyveiben is tükröződik, és tényleges teljesítményjavulást eredményez. Összességében a helyi, exportra termelő ipari vállalatok rövid távú kilátásai továbbra is borúsak és bizonytalanok, a ciklikus fellendülés még várat magára Magyarországon.

A piacok kivárnak, Brüsszel kivár

A választásokig jegelt brüsszeli döntések, a magas kamatkörnyezet és a gyenge ipari adatok tehát egymást erősítik. Ebben a helyzetben Varga Mihály és Nagy Márton mozgástere is korlátozott: az EU-val kapcsolatos pénzügyi döntések csúsznak, a monetáris politika képtelen most lazítani, a reálgazdaság pedig nem biztosít erős növekedési alapot. Ami a kormánynak bizonyára rossz hír: a bizonytalanság az áprilisi választásokig egészen biztosan velünk marad és nem látszik kapaszkodó a gyors javuláshoz.