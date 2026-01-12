Brüsszel minden Magyarországgal kapcsolatos döntéshozatalt felfüggeszt áprilisig, ezt két, az ügyre rálátó forrás is megerősítette az Euronewsnak. A szenzitív döntések elhalasztásának oka egyszerű: a bizottság nem akarja még csak azt a látszatot sem kelteni, hogy beleavatkozik a magyar választásokba, és nem akar muníciót adni az Orbán-kormány EU-ellenes narratívájának a kampányidőszakban.

Ezzel a lépéssel befagyasztják a frontvonalakat, semmi sem történik majd. A bizottság megvárja az áprilisi fejleményeket, és figyelemmel kíséri a közvélemény-kutatásokat is

– fogalmazott egy neve elhallgatását kérő uniós diplomata az Euronewsnak. Hozzátette: Orbán EU-ellenes narratívája miatt nem akar a bizottság a magyar kormányfő kezére játszani semmilyen formában. A lap azt írja, a kötelezettségszegési eljárások megindítása vagy végrehajtása pedig pont, hogy táplálná Orbán Viktor kampányát, mely szerint „Brüsszel háborúba taszítaná az országot, genderideológiát erőltetne ránk, és kinyitná a határokat a bevándorlók előtt”.