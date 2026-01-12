Az előző év azonos időszakához mérten 5,4 százalék, az előző hónaphoz, októberhez képest 2,0 százalékos visszaesést szenvedett az ipari termelés - közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2025. novemberi ipari adatok első becslését.

A tájékoztatás szerint a munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása bővült, ugyanakkor a járműgyártásban, valamint a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be.

Az ipari termelés az év első tizenegy hónapjában 3,5 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 2,0 százalékkal csökkent.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye

Alább változtatás nélkül közöljük az NGM közleményét a KSH adatainak megjelenésére reagálva.

A Kormány a háborús ellenszélben, Brüsszel nyomásgyakorlása ellenére hadigazdaság helyett békegazdaságot épít, adócsökkentésekkel és célzott programokkal támogatva a hazai kkv-kat és a magyarországi ipart. Ezzel szemben Brüsszel újabb és újabb terheket róna Európára: 800 milliárd dolláros számlát adtak le az ukránok, amelyet Brüsszel és itthoni lerakata, a Tisza Párt a következő 10 évben a magyar családokkal és vállalkozásokkal fizettetne meg. Ezt a Kormány nem fogja hagyni, megvédjük a hazai kkv-kat, a tiszás megszorító csomagot pedig lesöpörjük az asztalról!

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 novemberében az ipari termelés volumene az előző év azonos időszakához mérten 5,4%-kal, az előző hónaphoz képest 2%-kal mérséklődött. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártás, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártás is bővült.

Brüsszel régóta elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a háborút támogatja a béke helyett, és az összes rendelkezésre álló pénzt Ukrajnának adja. Az európai gazdaság, különösen a német ipar gyenge teljesítménye továbbra is fékezi a magyarországi ipar teljesítményét. Ezért a Kormány a Demján Sándor Program keretében több mint 1.400 milliárd forintnyi forrással támogatja a hazai kkv-k termelékenységének növelését, így az ipar fellendítését. A Kormány azonban itt nem áll meg: elindította az 1+1 Program második ütemét, megduplázta a Demján Sándor Tőkeprogram keretében egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét és megvalósítja a 150 új gyár programot.

A Kormány által bevezetett programok amellett, hogy jelentős segítséget nyújtanak a vállalkozások számára, rendkívül népszerűek is: az október 6-án bevezetett fix 3%-os kkv hitel keretében eddig több, mint 16 ezer igényt nyújtottak be, a szerződött összeg pedig átlépte a 400 milliárd forintot.

A Kormány 2010 óta következetesen vállalkozásbarát politikát folytat, amelynek részeként 2026-ban is adócsökkentésekkel, beruházási és tőketámogatásokkal, fix 3%-os hitellel, több mint 400 milliárd forintnyi kedvezményes finanszírozással, jelentős adócsökkentésekkel, egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segíti a mikro-, kis- és középvállalkozásokat.

A magyarországi ipart tovább erősíti, hogy a közeljövőben olyan gigaberuházások kapcsolódnak majd be a nemzetgazdaság teljesítményébe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP, vagy az EcoPro.