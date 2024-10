A hideg, nyirkosabb idő beköszöntével, a bölcsődés, óvodás, kisiskolás gyerekek szülei készenléti üzemmódba kapcsolnak. Ilyenkor bármikor jöhet egy újabb nátha, torokfájás, köhögés. A beteg gyerek pedig egyik napról a másikra felülírja az előzetes terveket: legyen az munka, utazás vagy bármi más.

Míg a felnőttek esetében 4-5 nátha tekinthető átlagosnak évente, addig Nipunie Rajapakse gyermekorvos, a fertőző betegségek specialistája szerint: egy kisgyermek évente akár 12 megfázást is átélhet - és ez még teljesen normálisnak tekinthető. Az is normális, hogy a gyerekeknél akár 14 napig is fennállnak a tünetek. Sőt, néha a köhögés hat hétig is eltarthat, mondta a Feminának a szakorvos.

Akár 15 ezer forintba is kerülhet egy megfázás leküzdése

Egy kisebb lázzal járó megfázás leküzdéséhez, egy lázcsillapító szirup ára négyezer forint körül alakul, a köptetők is 2-4 ezer forintba kerülnek. A vitamin készítmények ára is kétezer forint körül alakul, ha pedig a drága több ezer forintos antibiotikum mellé probiotikumra is szükség van azok ára is 2500-4000 forintba is kerülhet. Így egy-egy betegség leküzdése akár 13-15 ezer forinttal is megterhelheti a családi kasszát.

A gyermekorvos kiemelte: csak náthavírusból körülbelül kétszázféle létezik, így ha az egyik fertőzésen át is esett, még akkor is számos lehetőség van. A másik ok, hogy a gyerekek jóval intenzívebb fizikai kontaktusban vannak egymással a bölcsődében, óvodában, iskolában, mint a felnőttek a munkahelyen. Puszi, ölelés, arcon harapás, verekedés, sok minden előfordulhat, ami meggyorsítja a kórokozók terjedését.

A harmadik ok pedig, hogy a gyerekek immunrendszere gyengébb, mint a felnőtteké. Hiszen az immunrendszer erősödéséhez szükséges, hogy az immunsejtek a korábbi vírusos, bakteriális fertőzések révén nagyszámú antitestet gyűjtsenek össze. Ezek, illetve az oltások segítenek abban, hogy az évek múlásával egyre hatékonyabban vegye fel a szervezet a harcot a kórokozókkal.

A gyermekorvos szerint fontos a gyermekek immunrendszerének erősítése az őszi, téli hónapokban.

A szabadban töltött idő segít levezetni a napközben felgyülemlett feszültséget. Emellett a napfény is szükséges ahhoz, hogy a szervezetben elegendő mennyiségű immunerősítő hatású D-vitamin termelődjön. Az elegendő alvásra is fontos a gyermekek számára, valamint C- és D-vitamin pótlása, emellett pedig egy esetleges antibiotikum szedésekor probiotikum szedése is javasolt, mondta a gyermekorvos.