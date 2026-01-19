Egy újságíró tette közzé Donald Trump Jonas Gahr Store norvég miniszterelnöknek írt levelét, amelyet több Washingtonba akkreditált európai nagykövetnek is továbbítottak – számolt be az n-tv.de német hírportál. A levélben az amerikai elnök azt írta:

bár legalább nyolc háborút leállított, ennek ellenére döntött úgy Norvégia, hogy mégsem neki ítéli a Nobel-békedíjat, ezért már nem érzi kötelességének, hogy kizárólag a békére gondoljon.

Noha a béke mindig is a legfőbb prioritás marad, a Nobel-bizottság döntése lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok érdekeit tartsa szem előtt – írta Donald Trump.

A levelében ismételten kifejtette, hogy Dánia nem tudná megvédeni Grönlandot Oroszországtól vagy Kínától, és megkérdőjelezte, miért van egyáltalán „tulajdonjoguk” a sziget felett, mivel erről nincs írásos dokumentum. Az amerikai elnök szerint ő többet tett a NATO-ért, mint bárki más, és most a NATO-nak is tennie kell az Egyesült Államokért.

A világ nem biztonságos, amíg nem szerezzük meg a teljes és kizárólagos ellenőrzést Grönland felett – szögezte le Donald Trump.

A béke-Nobel-díjat, vagy Nobel-békedíjat a többi Nobel-díjtól eltérően nem a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hanem a Norvég Nobel Bizottság ítéli oda. A díjazottak lehetnek személyek vagy szervezetek is. A bizottság tagjait Norvégia parlamentje nevezi ki, és a díjat minden év decemberében Oslóban adják át, ellentétben a többi Nobel-díjjal, amelyet Stockholmban osztanak ki.

Donald Trump elfogadt a María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető tavaly megkapott Nobel-békedíját annak ellenére, hogy a Nobel-bizottság kijelentette, azt átruházni nem lehet. Erről ITT írtunk bővebben.