Egy újságíró tette közzé Donald Trump Jonas Gahr Store norvég miniszterelnöknek írt levelét, amelyet több Washingtonba akkreditált európai nagykövetnek is továbbítottak – számolt be az n-tv.de német hírportál. A levélben az amerikai elnök azt írta:
bár legalább nyolc háborút leállított, ennek ellenére döntött úgy Norvégia, hogy mégsem neki ítéli a Nobel-békedíjat, ezért már nem érzi kötelességének, hogy kizárólag a békére gondoljon.
Kapcsolódó
Noha a béke mindig is a legfőbb prioritás marad, a Nobel-bizottság döntése lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok érdekeit tartsa szem előtt – írta Donald Trump.
A levelében ismételten kifejtette, hogy Dánia nem tudná megvédeni Grönlandot Oroszországtól vagy Kínától, és megkérdőjelezte, miért van egyáltalán „tulajdonjoguk” a sziget felett, mivel erről nincs írásos dokumentum. Az amerikai elnök szerint ő többet tett a NATO-ért, mint bárki más, és most a NATO-nak is tennie kell az Egyesült Államokért.
A világ nem biztonságos, amíg nem szerezzük meg a teljes és kizárólagos ellenőrzést Grönland felett – szögezte le Donald Trump.
A béke-Nobel-díjat, vagy Nobel-békedíjat a többi Nobel-díjtól eltérően nem a Svéd Királyi Tudományos Akadémia, hanem a Norvég Nobel Bizottság ítéli oda. A díjazottak lehetnek személyek vagy szervezetek is. A bizottság tagjait Norvégia parlamentje nevezi ki, és a díjat minden év decemberében Oslóban adják át, ellentétben a többi Nobel-díjjal, amelyet Stockholmban osztanak ki.
NEW: @potus letter to @jonasgahrstore links @NobelPrize to Greenland, reiterates threats, and is forwarded by the NSC staff to multiple European ambassadors in Washington. I obtained the text from multiple officials:— Nick Schifrin (@nickschifrin) January 19, 2026
Dear Ambassador:
President Trump has asked that the…
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!