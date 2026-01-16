María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető átadta Nobel-békedíját Donald Trump elnöknek a Fehér Házban tartott találkozóján, mondván, hogy ezzel elismeri az ország szabadsága iránti elkötelezettségét.

„Azt hiszem, a mai nap történelmi számunkra, venezuelaiak számára” – mondta, miután először találkozott személyesen Trumppal, hetekkel azután, hogy az amerikai erők Caracasban elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt, és kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádat emeltek ellene.

Trump a közösségi médiában azt nyilatkozta, hogy a lépés „a kölcsönös tisztelet csodálatos gesztusa”, de

a Nobel-bizottság kijelentette, hogy a díj nem átruházható.

Az amerikai elnök korábban elutasította, hogy Machadót támogassa Venezuela új vezetőjeként, annak ellenére, hogy mozgalma győzelmet aratott a 2024-es, széles körben vitatott választásokon. Trump ehelyett Venezuela megbízott államfőjével, Delcy Rodríguezzel, Maduro korábbi alelnökével tárgyalt. De azt mondta, hogy Machadóval való találkozás „nagy megtiszteltetés” volt számára, és egy „csodálatos nőnek” nevezte, „aki oly sok mindenen ment keresztül”.

Miután elhagyta a Fehér Házat, Machado spanyolul szólt a kapunál összegyűlt támogatókhoz – ezt mondta nekik az Associated Press beszámolója szerint: „Számíthatunk Trump elnökre.”

Trump, aki gyakran beszél arról, hogy szeretne Nobel-békedíjat kapni, nemtetszését fejezte ki, amikor Machado megkapta a díjat, és úgy döntött, hogy elfogadja a kitüntetést.

Machado washingtoni látogatása során a Kongresszusba is ellátogatott, hogy amerikai szenátorokkal találkozzon, Trumppal történő találkozóján megpróbálja meggyőzni az elnököt arról, hogy Rodríguez ideiglenes kormányának támogatása hiba volt, és hogy az ellenzéki koalíciójának kellene irányítania ezt az átmenetet.

Maduro január 3-i elfoglalása óta a Trump-adminisztráció gyorsan lépett a venezuelai olajszektor átalakítására, amelyre korábban amerikai szankciók vonatkoztak. Szerdán egy amerikai tisztviselő bejelentette, hogy az Egyesült Államok befejezte első venezuelai olajeladását, amelynek értéke 500 millió dollár (373 millió font).

Az Egyesült Államok szankcionált venezuelai olaj szállításával gyanúsított olajszállító tartályhajókat is lefoglalt, egy venezuelai kormánymegbízott pedig Washingtonba utazik, hogy találkozzon amerikai tisztviselőkkel, és megtegye az első lépéseket az ország nagykövetségének újranyitása érdekében.

Trump és Rodríguez szerdán telefonon is beszélt egymással, Trump később a közösségi médiában „nagyszerű embernek” nevezte kollégáját. Rodríguez eközben „produktívnak és udvariasnak” nevezte a hívást, amelyet „kölcsönös tisztelet” jellemzett.