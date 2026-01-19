Az európai vezetők a következő napokban személyesen is összegyűlnek, hogy megvitassák, hogyan reagáljanak az amerikai elnök azon lépésére, miszerint vámokat vet ki azokra az országokra, amelyek nem támogatják Grönland bekebelezésére vonatkozó terveit – számolt be a Politico.
Az Európai Unió 27 kormányának vezetői „a következő napokban” találkoznak, hogy megvitassák a Donald Trump fenyegetéseire adandó válaszokat – idézte a lap António Costa, az Európai Tanács elnökének vasárnap késő esti bejelentését.
António Costa pontos időpontot nem közölt, de uniós források szerint a csúcstalálkozót január 22-ére, csütörtökre tervezik.
Az EU-s nagykövetek már vasárnap tanácskoztak ebben a témában. Most a tagállami vezetőket várják személyes megjelenésű, „fizikai” találkozóra, vagyis ezúttal virtuális konferenciahíváson vitatják meg a problémákat.
Az amerikai elnök a hétvégén nemzeti vészhelyzetre hivatkozva jelentett be újabb vámokat azon európai országokkal szemben, amelyek ellenzik az Egyesült Államok grönlandi tulajdonszerzését.
