Megmenekült a TikTok az amerikai kitiltástól: a platform és Donald Trump bejelentették, hogy TikTok USDS Joint Venture néven jön létre az amerikai többségi tulajdonú vállalat.

Ennek a vezérigazgatója lesz Adam Presser, aki eddig a TikTok operációs, bizalmi és biztonsági vezetője volt. A vállalkozás a bejelentés szerint független szervezetként fog működni.

A vállalat közlése szerint a TikTok USDS egy közös vállalkozás, ami meghatározott biztonsági intézkedések mellett fog működni, amelyek átfogó adatvédelemmel, algoritmusbiztonsággal, tartalom-moderálással és szoftverbiztosítással védik a nemzetbiztonságot az amerikai felhasználók számára

– írja a CNBC.

A TikTok szerint az új vállalkozást egy hét tagú igazgatótanács fogja irányítani, vállalat igazgatója mellett a TPG Global, a Susquehanna, a Silver Lake, a DXC, az MGX és az Oracle fejesei.

A TikTok kínai anyavállalata, a ByteDance az új vállalkozás 19,9 százalékát birtokolja, az új befektetők között a Silver Lake, az Oracle és az MGX szerepel, de a további befektetők között van Michael Dell befektetési cége, a Vastmere Strategic Investments, az Alpha Wave Partners, a Revolution és a General Atlantic leányvállalata, a Via Nova.