Legyőztük Brüsszelben a gyanút

Szijjártó Péter egy interjúban elismerte, hogy egy olyan dolgot sikerült kiharcolnunk Brüsszelben, aminek korábban az ellenkezője is legfeljebb csak sejtetés vagy „gyanú” volt. De erre most „garanciát is kaptunk”, hogy nem lesz olyan, ami korábban sem volt tervben. „Kiharcoltuk!”