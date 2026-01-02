Svájc ötnapos nemzeti gyászt hirdetett a crans-montanai Le Constellation bárban történt tűz áldozatainak emlékére, országszerte félárbocra eresztették a zászlókat a középületeken. Rögtönzött virrasztásokat tartottak a lezárt bár helyszíne előtt, a lakók és barátok virágokat helyeztek el és gyertyákat gyújtottak – írta a dw.com.

Guy Parmelin, aki január elsejével lett az ország elnöke, a gyászoló családok iránti tiszteletből lemondta újévi beszédét. A családok támogatása, az áldozatok azonosítása és a sérültek ellátása várhatóan több napot vesz igénybe.

40 ember meghalt és 115 megsérült, amikor tűz ütött ki egy szilveszteri buli alatt egy turisták és fiatalok körében népszerű bárban, a svájci Alpokban található előkelő Crans-Montana síközpontban. A hatóságok kizárták a támadás lehetőségét, de még nem tudni, hogy mi okozta a halálos tragédiát.

Stéphane Ganzer, Wallis kanton belbiztonsági minisztere azt mondta: a nyomozás első eredményei és a tanúk beszámolói arra utalnak, hogy a tüzet nem robbanás okozta, szemben azzal, amit korábban egy szóvivő mondott. Beatrice Pilloud ügyész azt közölte, hogy kizárható a szándékosság.