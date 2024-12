Vadonatúj, nyugati stílusú söröző nyílt Phenjan egyik kerületében, ám a frissen felavatott vendéglátó-ipari egység várhatóan csupán az észak-koreai elit és az országba érkező külföldiek számára lesz látogatható. Az új sörbárhoz már az állami propagandavideót is legyártották.

A Phenjantól keletre fekvő Hwasong külvárosban található nyugati stílusú italmérésben természetesen az észak-koreai állami tulajdonú sörfőzde portékáját, a Taedonggangot kínálják. A sörmárka nevét egyébként a Phenjan központján áthaladó Taedong folyóról kapta.

A Taedonggang története még 2000-ig nyúlik vissza, amikor az angliai Trowbridge városában található Ushers sörgyárat bezárták, majd 175 évnyi működés után elárverezték. A sikeres licitáló pedig végül Észak-Korea néhai kedves vezetője, Kim Dzsongil lett.

Ezt követően a teljes sörfőzdét, szó szerint az utolsó szögig szétszerelték, Észak-Koreába szállították, majd ott német szakértők segítségével újból összeszerelték. A Taedonggang Brewing Company 2002-ben kezdte meg működését, sőt 2016-ban már Kínába is exportálta termékeit.

Miközben azonban Észak-Korea gazdag helyi sörkultúráját hirdeti a külvilág felé, a rideg valóság a helyi lakosság számára egészen más. A többség vidéken, súlyos mélyszegénységben él, és ahhoz, hogy egyáltalán sört vásárolhassanak, élelmiszer-utalványokat kell szerezniük, azaz jegyre adják a sört.

Az olyan helyek, mint a most megnyitott Taedonggang sörétterem így valódi luxusnak számítanak a hétköznapi észak-koreaiaknak. Ha sörhöz is jut a lakosság, jellemzően helyi mikro sörfőzdékből származó, alacsony minőségű házi söröket fogyasztanak, ám összességében nem is söröznek.

Phenjanban kizárólag a férfiak kaphatnak néhány, kis mennyiség elfogyasztására feljogosító sörutalványt, ami körülbelül egy-két liter sört jelent havonta. Tehát ezen korlátozások is oda vezetnek, hogy a most megnyitott sörházat is nagy eséllyel majd csak egy szűk réteg látogatja.

