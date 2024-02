Alekszej Navalnij orosz politikus özvegye, Julija Navalnaja, miután bejelentette, hogy folytatja férje harcát és ügyét, erőteljes videóüzenetet tett közzé elsősorban az orosz elnököt megszólítva.

Beszédében többek között elmondta, hogy Vlagyimir Putyin áll a nyomozók intézkedései mögött, akik máig nem hajlandók átadni Navalnij holttestét az édesanyjának. Navalnaja ezen túl hamisnak nevezte Putyin istenhitét, és azzal vádolta meg, hogy démonnépe van.

Kiválogattuk a beszéd legerősebb részeit.

„Ma kilenc napja, hogy a férjem meghalt. Kilenc napja, hogy Putyin megölte Alekszej Navalnijt. De a gyilkosság nem volt elég Putyinnak. Most túszként tartja fogva a holttestét, megfélemlíti az édesanyját, és arra kényszeríti, hogy egyezzen bele egy titkos temetésbe, különben... Különben azzal fenyegetőznek, hogy tesznek valamit Alekszej testével. (…) Azzal fenyegetőznek, hogy ők maguk temetik el a börtöntelepen, ahol megölték.”

A megtört, ugyanakkor harcias özvegy így folytatta:

Alekszej édesanyját napok óta szó szerint gyötrik: a nyomozók hazudnak, ígérgetnek neki. Tökéletesen tisztában vagyok vele, hogy mindezt maga Putyin találta ki. Vlagyimir Putyin az, aki ennek a rettenetes jóváhagyási láncnak a végén ül, és ő az, aki osztogatja a parancsokat.

Alekszej Navalnij felesége azt is felrótta az orosz elnöknek, hogy mennyire képmutató, és csak eljátssza a hívő keresztényt, amikor például karácsonykor a templomban gyertyával, ima közben fényképezik, vagy épp ikonokat csókolgat, megérinti Miklós csodatevő ereklyéit, rendszeresen ellátogat Valaamba, ahol gyón és áldozik.

Már korábban is tudtuk, hogy Putyin hite hamis, de most minden eddiginél világosabban látjuk. A hit nem egy ikon megcsókolásáról szól. A hit a jóságról, az irgalomról, az üdvösségről szól. És egyetlen igazi keresztény sem tudná megtenni azt, amit most Putyin a halott Alekszejjel művel. Vele szemben Alekszej azonban a hit embere volt, a vallás nagyon fontos volt neki. Még a börtönben is böjtölt, és politikai nézetei is nagyrészt a keresztény értékeken alapultak. (…) Még a börtönből írt leveleiben is azt állította, hogy nem gyűlöli kínzóit.

Julija Navalnaja a továbbiakban sem kímélte Putyint, amikor azt mondta, hogy amit most Putyin tesz, az nem is gyűlölet, hanem pogányság, sátánizmus. „Milyen mélyre fogsz süllyedni, kigúnyolva azt az embert, akit megöltél?” – szegezte neki a kérdést Putyinnak az özvegy, majd hozzátette: „a hívők érzelmeinek legnagyobb megsértője ebben a pillanatban te vagy.”

Alekszej Navalnij felesége a háborúra is kitért üzenetében, amelyért szerinte Putyin elnök szintén felelni fog a túlvilágon.

Adjátok ide a férjem testét, hogy emberi, keresztény módon temethessük el a földbe, ahogy szokás! Adjátok vissza Alekszejt feltétel nélkül! Élve megkínoztátok, és most holtan is kínoznátok. Egy halott ember maradványait gúnyoljátok ki. Ennél démonibb dolgot kitalálni sem lehetne. Megszegtek minden emberi és isteni törvényt

– zárta gondolatait Julija Navalnaja.