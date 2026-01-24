Rendkívül hideg lesz Moszkvában vasárnap hajnalban – figyelmeztetett az orosz meteorológiai szolgálat szombaton.
Moszkvában vasárnap hajnal mínusz 24 fokig csökkenhet a hőmérséklet, de az orosz főváros környékén akár mínusz 29 fokot is mérhetnek. Ez 10-14 fokkal hidegebb, mint az ilyenkor szokásos.
Szombaton napközben a "legmelegebb" órákban is csak mínusz 20 fok lesz.
