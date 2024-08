A szerb köztársasági elnök áprilisban jelentette be: Szerbia „rendkívül közel áll” ahhoz, hogy Rafale típusú repülőgépeket vásároljon Franciaországtól. Aleksandar Vucic akkor arról beszélt, hogy a vadászgépek vásárlása jelentősen bővíti majd a két ország közötti katonai, de más területeket is érintő együttműködést. A csütörtöki látogatás előtt az államfő rámutatott, hogy a szerbiai repülőgépek nagy része jelenleg Oroszországból származik, most viszont eljött az ideje, hogy Szerbia korszerűsítse a hadseregét.

A Rafale gépek beszerzése akár hárommilliárd euróba is kerülhet

– közölte az RTS az MTI szerint.



Egyéb ügyekről is szó fog esni

A hivatalos bejelentések szerint a francia elnöki látogatás alatt más, a kétoldalú kapcsolatokat tovább erősítő megállapodások is születnek Belgrádban, emellett szó lesz Szerbia európai integrációjáról, illetve a Belgrád és Pristina közötti kapcsolatról.



Emmanuel Macron legutóbb 2019-ben járt Szerbiában. A francia elnök csütörtökön és pénteken francia érdekeltségű cégeket és infrastrukturális projekteket látogat meg, megtekinti a belgrádi repülőteret, illetve a belgrádi metró építési munkálatait, valamint a kutatás-fejlesztés területén kiemelkedő szerbiai vállalatokat, amelyekkel a francia cégek együttműködhetnek.



A szerbiai külügyminisztérium internetes oldalán olvasható információk szerint Szerbiában több mint száz francia vállalat tevékenykedik, és mintegy 12 ezer dolgozót alkalmaznak.