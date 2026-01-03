„Ezekben a percekben is bombázzák Caracast, (...) Venezuelát megtámadták" - írta Gustavo Petro az X közösségi oldalon azt követően, hogy szemtanúk helyi idő szerint kora hajnalban robbanásokról számoltak be a venezuelai fővárosból. A kolumbiai elnök egyúttal kérte, hogy az Amerikai Államok Szervezete és az ENSZ illetékes szervei tartsanak sürgősségi tanácskozást.

Petro nem jelölte meg állításai forrását sem, többször is kifejezte ellenzését az amerikai nyomásgyakorló kampánnyal szemben – írta a Reuters.

A CBS News-nak hivatalos források viszont megerősítették, hogy Donald Trump rendelt el katonai csapást Venezuelára.

Venezuela rendkívül súlyos katonai agressziónak minősítette az országot szombat hajnalban ért támadást, miután robbanások rázkódtatták meg az éjszaka a fővárost. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett.

„Venezuela elutasítja, és elítéli (...) az Egyesült Államok által a venezuelai terület és lakosság ellen elkövetett súlyos katonai agressziót Caracas polgári és katonai településein, valamint a Caracas környékén fekvő Miranda, Aragua és La Guaira államokban" - áll a kormányzat közleményében. Nicolás Maduro elnök rendkívüli állapotot hirdetett ki, és felszólította „az ország összes társadalmi és politikai erejét, hogy léptesse életbe a mozgósítási terveket" – írták a dokumentumban.

Több robbanás rázta meg szombat kora reggel Venezuela fővárosát, Caracast, fekete füstoszlopok és repülőgépek láthatók voltak a Reuters szemtanúi és a közösségi médiában terjedő képek szerint. Szemtanúk szerint áramszünet volt a város déli részén, egy nagyobb katonai bázis közelében.

Donald Trump amerikai elnök többször is szárazföldi hadműveleteket ígért Venezuelában. A Reuters jelentése szerint nyilvánosan nem részletezte céljait, de magánbeszélgetésekben nyomást gyakorolt ​​Nicolás Maduro elnökre, hogy meneküljön el az országból. Trump hétfőn azt mondta, hogy „okos” dolog lenne Maduro részéről, ha távozna a hatalomból.

Trump korábban kiterjesztette a szankciókat, és több mint két tucat csapást hajtott végre olyan hajókon, amelyekről az Egyesült Államok azt állítja, hogy kábítószer-kereskedelemben vettek részt a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren.