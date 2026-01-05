Katonai akcióval fenyegette meg a kolumbiai kormányt Donald Trump, amikor újságírók előtt azt mondta: számára „jól hangzik” egy, a venezuelaihoz hasonló művelet.

"Kolumbia is nagyon beteg ország, egy beteg ember vezeti, aki szeret kokaint gyártani és az Egyesült Államokban árulni, de ezt már nem sokáig fogja csinálni"

- idézte a Reuters az amerikai elnök szavait, aki ezzel nyilvánvalóan Gustavo Petro kolumbiai elnökre utalt.

Amikor közvetlenül megkérdezték, hogy az Egyesült Államok katonai műveletet indítana-e az ország ellen, Trump azt válaszolta: „Jól hangzik.”

A megjegyzések azután hangzottak el, hogy az Egyesült Államok egy rajtaütés során elfogta Nicolás Maduro venezuelai elnököt, majd New Yorkba szállította, ahol kábítószer-kereskedelemmel vádolják meg.

Az elnököt és feleségét jelenleg egy brooklyni börtönben tartják őrizetben.