Iszmail Haníje, a Hamász politikai irodájának vezetője szerint azokat, akik a fogvatartottak kapcsán megkeresték őket, arról tájékoztatták, hogy a harcok lezárta előtt nem hajlandóak tárgyalni a szabadon engedésükről, és azt is csak olyan alkuval teszik meg, amit az ellenállás is elfogad – számolt be róla a BBC.

Izrael becslései szerint a Hamász mintegy 100-150 embert ejtett túszul, akiket Dél-Izraelből raboltak el szombaton.

A brit lap korábban arról értesült, hogy Egyiptom az izraeli légicsapások miatt lezárta a rafahi átkelőt, ami az országot Gázával köti össze. A blokád alatt álló területről ez volt az egyetlen kivezető út. Bár az átkelő nyitva volt, csak azok tudtak átkelni rajta, akiknek a nevét listázták.

Eközben a Hamász arra figyelmeztette az izraeli Ashkelon lakóit, hogy hagyják el a várost helyi idő szerint kedd 17 óráig, mivel azt megtámadják, válaszul Izrael Gáza elleni támadásaira.

Az izraeli védelmi erők szerint a rakétaszirénák már egész Izraelben, többek között Tel-Avivban is megszólaltak.