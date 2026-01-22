Az információk szerint Románia az "elemző várakozás" állapotában van. Nicusor Dan román államfő kezdeményezte "a Béketanács charta tartalmának mélyreható elemzését a ország által vállalt nemzetközi kötelezettségek tekintetében". Ezenkívül az országnak nincs "pénzügyi alapja" a tanácshoz való csatlakozáshoz.

Korábban Dan üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kezdeményezését a gázai helyzet rendezésére létrehozandó Béketanács létrehozásáról. Romániát meghívták a részvételre. Az Antena 3 információi szerint azonban az államfő nem utazik Davosba, ahol a tanács alapokmányát jóváhagyhatják.

A Béketanácsba való belépésre szóló meghívót számos külföldi vezetőnek elküldték, köztük Oroszország elnökének, Vlagyimir Putyinnak. Az orosz vezető szóvivője, Dmitrij Peszkov közölte, hogy a javaslatot vizsgálják.

Trump szándéka, hogy elnöke legyen ennek a nemzetközi szervnek, amely Izrael és a radikális palesztin mozgalom, a Hamász közötti megállapodásoknak megfelelően átveszi a Gázai övezet irányítását.

A Bloomberg ügynökség információi szerint az amerikai elnök január 22-én, a Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon tervezi jóváhagyni a tanács hatáskörét és alapokmányát.