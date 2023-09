Az Oroszország mélyén fekvő Engels légibázisról készült Maxar műholdfelvételeken két Tu-95-ös stratégiai bombázógép látható, a repülőgépek tetején autógumikkal. A szakértők szerint ez egy durva kísérlet lehet arra, hogy ne csak egy újabb védelmi réteget képezzenek az ukrán drónok ellen, de csökkentsék a repülőgépek láthatóságát is, különösen éjszaka – számolt be a CNN.

Francisco Serra-Martins, a One Way Aerospace dróngyártó cég munkatársa szerint, akinek drónjait az ukrán erők is használják, a lépésnek korlátozott hatása lehet: „Ez csökkentheti a repülőterek előpályáin elhelyezett, kitett stratégiai repülési eszközök hőjelzését, de infravörös kamerák segítségével továbbra is megfigyelhetőek maradnak.”

Steffan Watkins kutatási tanácsadó szerint a gumiabroncsokat arra is lehetne használni, hogy megakadályozzák: a repülőgép felett bekövetkező robbanás szilánkjai átfúrják a géptestet. A NATO egyik katonai tisztviselője a CNN-nek azt mondta, hogy tudomásuk van a gumiabroncsokról.

Ukrajna az elmúlt hetekben egyre bátrabban vett célba légitámadásokkal Oroszországon belüli stratégiai eszközöket, miközben saját városai ellen támadásokat szenved el, ezzel a konfliktus új szakaszába lépett, amelyet Kijev nyilvánvaló erőfeszítései határoznak meg.

Barkácsmegoldáshoz folyamodtak az oroszok

Szeptember elején hat orosz régiót, köztük Moszkvát is támadás érte, az ukrajnai invázió óta a legnagyobb dróntámadás során. Az észt határhoz közeli Pszkov városában állítólag több szállító repülőgép is megsérült, amikor drónok célba vettek egy repülőteret.

Augusztusban Ukrajna azt mondta, hogy dróncsapásokat hajtott végre olyan bázisok ellen, amelyek orosz területen szuperszonikus bombázóknak adnak otthont.