A State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) 2,2 százalékkal esett vissza, míg az Nvidia, a Meta Platforms és a Google anyavállalata, az Alphabet csökkenése is közel 2 százalékra tehető. Az Apple és a Microsoft több mint 1 százalékot, az Amazon és a Tesla pedig több mint 2 százalékot esett vissza – írja a CNBC.

Ezek a mozgások azonban mind nyomást gyakoroltak a tágabb piacra is. A Nasdaq 100-hoz kötött futures (határidős) ügyletek utoljára 1,8 százalékkal csökkentek. Az S&P 500 határidős ügyletek és a Dow Jones Industrial Average határidős ügyletek 1,5 százalékkal, illetve 1,4 százalékkal estek vissza.

Jelentős befolyással volt a piacra, amikor Donald Trump új vámokat helyezett kilátásba azon országok számára, amelyek ellenzik Grönland eladását az Egyesült Államok számára.

A Meta árfolyamának alakulása az elmúlt napokban Kép: TradingView

Az amerikai elnök Truth Social platformján közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, a vámok februárban 10 százalékkal indulhatnak, és júniusig akár 25 százalékra is emelkedhetnek.

Az elnök emellett magas vámokat is kivetett a francia árukra, és bírálta az európai szövetségeseket, amely tovább fokozta az aggodalmakat az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi konfliktus eszkalálódásával kapcsolatban.

A megújult kereskedelmi feszültségek egy időben jelentkeznek a globális vezetők svájci Davosban tartott Világgazdasági Fórumával, azonban Dan Ives, a Wedbush elemzője aggodalmát fejezte ki.

A technológiai részvényeket negatívan fogja érinteni, hogy a kockázatkerülés dinamikája. Ez AI-cégeket érinti leginkább, de végső soron ezt lehetőségnek tekintjük arra, hogy 2026-ban és azután is a technológiai nyertesek tulajdonosai legyünk”

– fogalmazott az elemző.

Ives hozzátette, hogy a közelgő katalizátor a technológiai óriásoktól a következő hetekben várható „erőteljes” negyedik negyedéves eredmények lehetnek, amelyek mintegy 550 milliárd dolláros beruházásokkal táplálják az AI-forradalom következő szakaszát.