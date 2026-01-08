Dánia csütörtökön megerősítette, továbbra is érvényben van az az 1952-es katonai irányelv, miszerint parancs nélkül tüzet kell nyitniuk az ország katonáinak azokra, akik megszállják Grönland területét. Sőt, ez a Dán Királyság teljes területére érvényes.

Pele Broberg, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Naleraq vezetője Grönlandon azt mondta, arra bátorítják a jelenlegi kormányzatot, hogy Dánia nélkül folytassanak párbeszédet az Egyesült Államok kormányával.

Az Index azt írja, hogy a kormánykoalíción kívüli párt szeretne védelmi megállapodást kötni Washingtonnal, valamint egy szabad társulási megállapodást is, amelynek eredményeként Grönland a katonai jogokért cserébe amerikai támogatást és védelmet kapna, anélkül, hogy az Egyesült Államok annektálná.

A görlandi pártok valamilyen értelemben függetlenséget akarnak, abban viszont már nincs egyetértés, hogy ezt mikor és hogyan érjék el. Vivian Motzfeldt grönlandi külügyminiszter szerint Nuuk nem folytathat közvetlen tárgyalásokat Washingtonnal Koppenhága engedélye nélkül, mert nincs erre jogi lehetősége.

Az EU vezetői közös nyilatkozatban rögzítették, hogy „Grönland a saját népéhez tartozik”, és több ismert szereplő – például Björk – nyilvánosan támogatja a Grönland függetlenségi törekvéseit.