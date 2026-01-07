Dánia és Grönland kormánya találkozót kért Marco Rubio amerikai külügyminisztertől, miután az Egyesült Államok a közelmúltban azzal fenyegetőzött, hogy elfoglalja a szigetet.
A bejelentést Grönland külügyminisztere, Vivian Motzfeldt tette közzé közösségi médiában.
„A találkozó célja az Egyesült Államok Grönlanddal kapcsolatos határozott nyilatkozatainak megvitatása”
– írta.
Ezzel párhuzamosan rendkívüli találkozó zajlott kedd este Koppenhágában az amerikai fenyegetésről.
Lars Løkke Rasmussen dán külügyminiszter a válságtalálkozó után megerősítette, hogy Dánia és Grönland kormánya találkozót kért az Egyesült Államoktól a grönlandi fenyegetés nyomán.
Megállapodtunk abban, hogy eljött az ideje, hogy felvegyük egymással a kapcsolatot, és találkozzunk az Egyesült Államok külügyminiszterével
– mondta Løkke Rasmussen a dán TV2-nek a rendkívüli találkozót követően, egyben megköszönte a támogatást, amelyet Dánia és Grönland kapott a szövetségeseiktől.
„Úgy érezzük, hogy a Dán Királyság nagy támogatottságot élvez”
– közölte a dán külügyminiszter.
Donald Trump amerikai elnök a közelmúltban megismételte azt az állítását, hogy az Egyesült Államoknak „szüksége van” Grönlandra, annak ellenére, hogy Grönland és Dánia is többször elutasította az ötletet – tudósított a kedd esti fejleményekről a Dagens Nyheter.
A svéd hírportál arról írt, hogy Donald Trump nem engedi el Grönlandot. Az amerikai elnök „különböző lehetőségeket vizsgál” a dán autonóm terület megszerzésére.
Az egyik lehetőség állítólag Grönland megvásárlása Dániától, a másik pedig valamiféle paktum megkötése a grönlandiakkal az amerikaiak szigethez való szabad hozzáféréséről.
A cél az, hogy az Egyesült Államok még ebben a ciklusban, azaz legkésőbb 2029-ig átvegye Grönland irányítását. A Fehér Ház szerint Grönland „nemzetbiztonsági prioritás”.
