Kéretlen figyelem irányul két teljesen hétköznapi házra, mióta sajátos külsejű előkertjük fotója felkerült a Google Mapsre. Az egyik ház előtt ugyanis egy mértani pontossággal kettévágott fa áll. Mivel a címadatok azonnal rendelkezésre állnak az alkalmazásban a kíváncsi „turisták” könnyen személyesen is megtekinthetik az érdekességet – írja a Femina.

A furcsa látványosság célja egyáltalán nem a figyelemfelkeltés volt, és nem is valamilyen egyedi ízlésre vall. Egy éveken át tartó vita eredménye, ami az egyik házban élő nyugdíjas pár és szomszédaik között dúlt. A fa és a házak tulajdonosainak már azonban kevésbé tetszik a felhajtás, a nyilvánossághoz fordulva is kérték az embereket, ne bámészkodjanak az ablakuk alatt.

A Google Maps alapvetően egy hasznos szolgáltatás, hiszen egyetlen kattintással válthatunk térképről fotóra a világ bármely pontján, feltéve, hogy a Google-autó járt már arra. Bár a személyiségi jogokra többé-kevésbé vigyáznak, az emberek arcát elhomályosítják, azért így is akadnak olyan helyzetek, amikor a lakóknak kellemetlensége származik belőle, hogy bárki megnézheti a házuk képét.

Ilyen helyzetbe jutott az angliai Waterthorpe-ban élő nyugdíjas pár, Irene és Graham Lee, valamint szomszédjuk, Bharat Mistry és családja is.

Utóbbiak háza előtt áll a 25 éves fa, ami mára közel 5 méter magasra nőtt. Az előkert szélén található lomb átlógott a szomszéd Lee-ék kocsifelhajtója fölé, amelyet a család, a beállóra piszkító, fán élő madarak miatt csak még jobban nehezményezett. Hosszú időn keresztül vitáztak a fa sorsáról, de olyannyira nem jutottak dűlőre, hogy a nyugdíjas pár drasztikus lépést tett.

Kép: Google Maps

2021-ben Mr.Lee függőlegesen kettévágta a fenyőt, így eltávolítva a felhajtóra lógó részt. Az eset még a helyi hírekbe is bekerült, de világhíres akkor lett, amikor az emberek elkezdték felfedezni a két házról készült fotót a Google Mapsen.

Irene és Graham Lee nem gondolták volna, hogy a düh vezérelte akció ekkora felfordulást okoz majd.

A környékbeliek elmondása szerint azonban még három évvel a történtek után is rendszeresen feltűnnek a turisták az egyébként csendes külvárosi utcában. Miután a Google-autó fotója felkerült a Maps szolgáltatásba, az ügy annyira irányíthatatlanná vált a lakók számára, hogy a kettévágott fenyő Half Tree néven még a Google-ra is felkerült, mint turisztikai látványosság.

Az emberek tehát mostantól nemcsak értékelni tudják, és véleményt írhatnak, de még saját fotóikat is megoszthatják a fáról, amely bár valóban egyedi, mögötte két magánház áll.

A vitázó felek egy közös szomszédja a New York Postnak azt mondta, a Lee házaspár és a Mistry család konfliktusa azóta sem oldódott meg, most is haragban vannak. Az ott lakók arról is beszámoltak, hogy a magánélet megsértésének érzik a bámészkodók folyamatos jelenlétét. Ugyan sokan próbálnak járókelőként vagy kutyasétáltatás ürügyén arra járóként elvegyülni, pontosan tudják, ki az, aki azért jött, hogy megnézze a fenyőt.