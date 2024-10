Az Instagram innentől megakadályozza, hogy az emberek képernyőfotókat vagy képernyőfelvételeket készíthessenek az egyszeri megtekintésre szánt képekről és videókról, a platformon történő szexuális kizsákmányolás (sextortion) megelőzésére irányuló „folyamatos erőfeszítések” részeként – írja a BBC.

Az anyavállalat Meta csütörtökön jelentett be az új funkciókat, amelyek célja, hogy megvédjék a tizenéveseket attól, hogy rávegyék őket arra, hogy intim képeket küldjenek csalóknak, és ezzel később megzsarolják őket.

A korábban csak tesztüzemmódban használt eszközök is állandóvá válnak. Ennek értelmében az üzenetekben küldött meztelenséget megjelenítő képek elmosódottan jelennek meg, illetve a felhasználók követő- és követési listája is rejtett lesz.

Richard Collard, a gyermekbiztonsággal kapcsolatos online politika társvezetője szerint azonban továbbra is kérdéses, hogy a Meta miért nem vezet be hasonló védelmet minden termékén, így a WhatsAppon is, amelyet szintén nagymértékben érint a szexuális kizsákmányolás, illetve az ehhez kapcsolódó zsarolás.

A bűnüldöző szervek világszerte arról számoltak be, hogy a közösségi médiaplatformokon keresztül zajló szexuális jellegű csalások száma megnőtt, és ezek gyakran a tizenéves fiúkat célozzák meg.

A brit Internet Watch Foundation márciusban közölte, hogy a 2023-ban beérkezett sextortion bejelentések 91 százaléka fiúkra vonatkozott.

Antigone Davis, a Meta globális biztonságért felelős vezetője elmondta, hogy az Instagram új kampányának célja, hogy a gyerekeknek és a szülőknek tájékoztatást adjon arról, hogyan lehet időben észlelni a szexuális kizsákmányolásra irányuló kísérleteket, ha az elkövetők ki tudják kerülni a felderítésükre szolgáló eszközöket.