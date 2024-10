A NanoPhone tartalék telefonként és stílusos kiegészítőként is szolgál, Android 10 fut rajta, és lehetővé teszi az internetezést, videók streamelését, valamint olyan alapvető alkalmazások használatát, mint a WhatsApp és az Instagram – mutatja be a gizmodo, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a mini kütyühöz már 99 dollárért hozzá lehet jutni.

Az 5 megapixeles hátlapi kamerával és egy 2 megapixeles elülső kamerával felszerelt NanoPhone szép képeket készíti, 3 hüvelykes HD képernyője kicsi, de mégis élénk látványt nyújt.

A Dual SIM támogatás mellett a készülék hosszú akkumulátor-élettartammal rendelkezik, rendkívül strapabíró a mindennapokban.