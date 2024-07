Külföldi lapok beszámolói szerint Párizs mellett Nantes-ban, Lyonban és Marseille-ben is kirobbantak utcai demonstrációk azután, hogy nagy meglepetésre az Új Népfront nevű baloldali tömörülés győzött a választás vasárnapi második fordulójában. Az első fordulóban még a Marine Le Pen fémjelezte Nemzeti Tömörülés állt az első helyen, ám a szélsőjobb szervezet végül a harmadik helyre szorult, a Macron-féle Együtt pártszövetség mögé.

Az eredmények hallatán a párizsi Place de la République-nál mintegy nyolcezren gyűltek össze. Helyszíni jelentések szerint a rendőrök több tüntetőt is letartóztattak, miután csuklyás bandák tüzeket gyújtottak, üvegeket törtek be és dobálni kezdték a rendőröket. Könnygázt is bevetettek ellenük, számolt be a Le Figaro.

A francia lap arról is hírt adott, hogy Marseille-ben ötezren vonultak az utcára. tűzijátékokat és füstbombákat gyújtottak. Kisebb rendzavarások voltak Rennes-ben is, ott 25 embert tartóztattak le. Lyonban üzletek zárták be és takarták el a kirakataikat, az esetleges zavargásokra készülve.

A Guardian azt írja, hogy a francia hatóságok országszerte mintegy 30 ezer rendőrt vezényeltek ki az utcákra. A francia belügyminiszter aggodalmának adott hangot, hogy egyesek megragadják az alkalmat, hogy súlyos zavart okozzanak.

A lap arról is beszámol, hogy elemzők arra figyelmeztettek: a választások az eurózóna második legnagyobb gazdaságában a politika elhúzódó megbénult időszakához vezethetnek, miközben Franciaország az olimpia megrendezésére készül , és Európa továbbra is az ukrajnai háborúval küzd.