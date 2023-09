A legmagasabb közigazgatási intézménytől az Action droits des musulmans (Muzulmánok jogainak akciója - ADM) nevű egyesület kérte sürgősségi eljárásban az abaja, illetve férfiak esetében a kamiz viselését a közoktatási intézményekben megtiltó intézkedés felfüggesztését.

A kérelmet az államtanács csütörtök este közzétett határozatában azzal az indokkal utasította el, hogy az említett ruhadarabok viselésének tilalma „nem sért súlyosan és nyilvánvalóan egyetlen alapvető szabadságjogot sem”. A felperesek szerint a hosszú hagyományos viselet iskolai viselésének tilalma, amelyet a francia oktatási miniszter, Gabriel Attal augusztus 27-én jelentett be:

Sérti a gyermekek jogait, mivel elsősorban a feltételezhetően iszlám vallású tanulókat célozza, és így az iskolában etnikai profil megalkotásának veszélyét teszi lehetővé.

A tárcavezető azonnal üdvözölte az X-en (korábbi Twitter) a fontos döntést a köztársasági oktatás számára, amelynek „minden tanulót ugyanazokkal a jogokkal és ugyanazokkal a kötelezettségekkel kell fogadnia, megkülönböztetés és megbélyegzés nélkül”.

Az ADM ügyvédje, Vincent Brengarth viszont sajnálatát fejezte ki „a döntés szegényes indoklása miatt”, mondván, hogy a bíró „teljesen figyelmen kívül hagyta a tanúvallomásokat amikor tagadta az abaja tradicionális jellegét”.

Vallásos jellegű viselet-e az abaja?

Az államtanács keddi vitáját az a kérdés uralta, hogy az abaja vallásos jellegű viselet-e vagy sem. A felperesek tradicionális ruhadarabként, egyes esetekben pedig divatjelenségként értelmezték, míg az oktatási minisztérium szerint a ruhadarab alapján a viselőjét azonnal az iszlám valláshoz tartozóként lehet azonosítani.

Az államtanács az utóbbi érveléssel értett egyet, és megállapította, hogy az abaja és a kamiz viselése az iskolákban a vallási hovatartozás logikájába illeszkedik, ahogy azt a tanulókkal folytatott beszélgetések során tett megjegyzéseik is bizonyítják.

Mindezek következtében a tilalom nem jelenti a magánélet tiszteletben tartásához való jog, a vallásszabadság, az oktatáshoz való jog, a gyermek mindenek felett álló érdekének tiszteletben tartása vagy a megkülönböztetésmentesség elvének súlyos és nyilvánvalóan jogellenes megsértését

– olvasható a testület döntésében.

Az államtanács arra is emlékeztetett: a törvény tiltja, hogy a közoktatási intézményekben a tanulók olyan jelzéseket vagy ruházatot viseljenek, amelyek feltűnő és megkülönböztető módon, már önmagukban, vagy a tanuló viselkedése alapján valamely valláshoz való tartozást mutatják.

Franciaországban a 12 millió tanulóból 298-an jelentek meg abajában az iskolákban az első tanítási napon, és 67-en nem voltak hajlandóak levenni sem.

Az oktatási miniszter üzenetében azt kérte, hogy az államtanács döntését követően „koncentráljunk az iskoláink előtt álló egyéb nagy kihívásokra: a zaklatás elleni küzdelemre, az általános színvonal emelésére, a tanári hivatás vonzóvá tételére és a tudás tekintélyének helyreállítására”.

Őrizetbe vettek egy halálosan fenyegetőző muszlim apát

Pénteken őrizetbe vették egy gimnazista tanuló apját a közép-franciaországi Clermont-Ferrand-ban, amiért halálosan megfenyegette a lánya iskolájának igazgatóját. A tanulót hétfőn nem engedték be az intézménybe, mert abaját viselt, és az igazgató kérésére sem volt hajlandó levenni. Az igazgató fogadta a lány apját, és elmagyarázta neki az intézkedés értelmét. A lány azonban csütörtökön ismét abaját viselve érkezett az iskolába, miközben az apja telefonon halálosan megfenyegette a gimnázium igazgatóját. Miután az iskola feljelentést tett az apa ellen, pénteken elő is állították.

Szélsőségesen megdöbbentő fenyegetésekről van szó!

– mondta Gabriel Attal tárcavezető Lyonban tett látogatásán, aki biztosította az iskolaigazgatót a kormány támogatásáról „olyan fenyegetésekkel szemben, amelyek elfogadhatatlanok és minősíthetetlenek”.

Franciaország a 19. század óta szigorúan tiltja a vallási jelképeket az iskolákban, beleértve a keresztény szimbólumokat, például a nagy kereszteket, hogy ezzel próbálja visszaszorítani a katolikus befolyást a közoktatásban. Az évek során a törvényt a változó lakosságnak megfelelően frissítették, amely most már a muszlim fejkendőt és a zsidó viseletet, a kipát is magában foglalja, de az abayát eddig még nem tiltották be teljesen.