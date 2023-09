Bóka János, az európai ügyekért felelős miniszter az InfoRádióban beszélt az ülés részleteiről. Mint mondta, alapvetően a Nyugat-Balkán volt napirendi ponton.

Az infostart azt írja, a miniszter szerint az ülésen arról beszélgettek, hogy hogyan lehetne megerősíteni a nyugat-balkáni országok európai perspektíváját.

Végül arra jutottak a résztvevők, hogy az integráció eszközeivel lehetséges felgyorsítani a folyamatot, azaz bizonyos jogosítványokat, előnyöket a tényleges tagság előtt is élvezhetnének.

A tárcavezető szerint mindez a bővítési folyamat hitelességén túl a tagsághoz szükséges intézkedések megtételére is ösztönözheti az érintett országokat.

Bóka János kifejtette, hogy idén ősszel várható az Európai Bizottság következő bővítése csomagja, amiben az úgynevezett országjelentések és megtalálhatók, melyekben a csatlakozási folyamatok előrehaladását is értékelik.

Bóka szerint most úgy néz ki, hogy a bővítési csomaghoz javaslatokat is fognak kapcsolni, melyek a fokozatos integráció elemeit is tartalmazni fogják. A tagállamok döntése szerint pedig fokozatosan be is vezethetik őket.

A miniszter a rádió kérdésére leszögezte, hogy sem csatlakozási dátumokról, sem Ukrajna fokozatos integrációjáról nem esett szó a tanácskozáson.