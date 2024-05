A lopásokra először 2021-ben figyeltek fel a British Museum dolgozói, az események pedig akkora port kavartak, hogy az igazgatónak le is kellett mondania. A tolvaj fillérekért árulta a műtárgyakat az eBay-en.

Azóta az FBI szorosan együttműködve a múzeummal 268 tárgyat tudott visszaszolgáltatni – írja a BBC.

A lopott műkincsek között szerepel több érme, ősi drágakő és ékszerek is.

A műtárgyak eredetéről mit sem sejtő vevők most az FBI célkeresztjébe kerültek. Több vevő is arról számolt be, hogy a nyomozóiroda felkereste őket a tárgyak miatt.

A British Museum becslései szerint az ellopott vagy eltűnt 1500 tárgyból eddig 626-ot találtak meg, további 100-ról pedig tudják, hogy hol van, de ezeket még nem hozták vissza.

A múzeum által ellopottnak vélt tárgyak túlnyomó többsége nem volt katalogizálva, és még mindig keresik a módját annak, hogy bizonyíthassák, a gyűjteményükből származnak.

A vádlottak között szerepel Peter Higgs, a múzeum vezető kurátora is, bár ő tagadja a vádakat. A vezetőség szerint Higgs összesen mintegy 100 ezer fontot (több mint 45 millió forint) tett zsebre.

Letartóztatásra eddig még nem került sor, bár 3 vásárló biztosan állítja, hogy egy „sultan1966” nevű felhasználótól vásárolták meg a kincseket. A bírósági dokumentumok szerint Higgs beismerte, hogy a fiók hozzá tartozik.

A műkincsek azonban nem csak az Egyesült Államokig jutott el: felbukkantak például Hamburgban, Kölnben, Párizsban és Hongkongban is.