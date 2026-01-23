Az Egyesült Államok hivatalosan is kilépett az Egészségügyi Világszervezetből (WHO), így az ENSZ-szervezet egyik legnagyobb adományozója nélkül maradt. Donald Trump amerikai elnök egy évvel ezelőtt írta alá a kilépést jelző végrehajtási rendeletet, miután bírálta a szervezetet, amiért szerinte túlságosan „Kína-központú” volt a Covid-járvány alatt – írta meg a BBC.
Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma közölte, hogy a döntést a WHO reformképtelenség és a tagállamok politikai befolyása miatt hozták meg.
A WHO elutasította ezeket az állításokat, és Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója szerint a kilépés veszteség az Egyesült Államok és a világ számára. A szervezet rámutatott a gyermekbénulás, a HIV-fertőzés és az anyai halálozás elleni küzdelemre irányuló globális erőfeszítéseire, valamint a dohányzás elleni küzdelemről szóló nemzetközi egyezményére.
A világjárványt követően a WHO tagállamai egy nemzetközi világjárvány-egyezmény létrehozásán dolgoztak, amelynek célja a jövőbeli világjárványok megelőzése, az azokra való felkészülés és reagálás, beleértve az oltások és gyógyszerek igazságosabb megosztását.
A szerződést tavaly áprilisban fogadta el az összes WHO-tagállam, az Egyesült Államok kivételével.
„A WHO beszennyezett és lejáratott mindent, amit az Egyesült Államok tett érte”
– áll Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter közös nyilatkozatában. Azt állították, hogy a szervezet „felhagyott alapvető küldetésével, és az Egyesült Államok érdekei ellen cselekedett”.
„A továbbiakban az Egyesült Államok WHO-val való együttműködése szigorúan a kilépésünk végrehajtására és az amerikai nép egészségének és biztonságának védelmére fog korlátozódni”
– tették hozzá.
Miután Trump második ciklusa elején aláírta a kilépési nyilatkozatot, a WHO abban reménykedett, hogy az Egyesült Államok újragondolja a döntését, mert szerinte „a WHO és az USA számtalan életet mentett meg, és megvédte az amerikaiakat és minden embert az egészségügyi fenyegetésektől”.
Újragondolása „világszerte emberek millióinak egészségét és jólétét szolgálta volna” – zárult a közlemény.
