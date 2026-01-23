Az Egyesült Államok hivatalosan is kilépett az Egészségügyi Világszervezetből (WHO), így az ENSZ-szervezet egyik legnagyobb adományozója nélkül maradt. Donald Trump amerikai elnök egy évvel ezelőtt írta alá a kilépést jelző végrehajtási rendeletet, miután bírálta a szervezetet, amiért szerinte túlságosan „Kína-központú” volt a Covid-járvány alatt – írta meg a BBC.

Az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériuma közölte, hogy a döntést a WHO reformképtelenség és a tagállamok politikai befolyása miatt hozták meg.

A WHO elutasította ezeket az állításokat, és Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a szervezet főigazgatója szerint a kilépés veszteség az Egyesült Államok és a világ számára. A szervezet rámutatott a gyermekbénulás, a HIV-fertőzés és az anyai halálozás elleni küzdelemre irányuló globális erőfeszítéseire, valamint a dohányzás elleni küzdelemről szóló nemzetközi egyezményére.

A világjárványt követően a WHO tagállamai egy nemzetközi világjárvány-egyezmény létrehozásán dolgoztak, amelynek célja a jövőbeli világjárványok megelőzése, az azokra való felkészülés és reagálás, beleértve az oltások és gyógyszerek igazságosabb megosztását.

A szerződést tavaly áprilisban fogadta el az összes WHO-tagállam, az Egyesült Államok kivételével.

Washington hagyományosan a WHO egyik legnagyobb adományozója, de a 2024-es és 2025-ös tagdíjat nem fizette be, ami tömeges leépítéshez vezetett a szervezetnél. Bár a WHO jogászai szerint az Egyesült Államok köteles kifizetni a hátralékot – amelynek becslései szerint 260 millió dollár (193 millió font), Washington azt mondta, hogy nem lát okot arra, hogy ezt megtegye.

„A WHO beszennyezett és lejáratott mindent, amit az Egyesült Államok tett érte”

– áll Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter és Marco Rubio külügyminiszter közös nyilatkozatában. Azt állították, hogy a szervezet „felhagyott alapvető küldetésével, és az Egyesült Államok érdekei ellen cselekedett”.

„A továbbiakban az Egyesült Államok WHO-val való együttműködése szigorúan a kilépésünk végrehajtására és az amerikai nép egészségének és biztonságának védelmére fog korlátozódni”

– tették hozzá.

Miután Trump második ciklusa elején aláírta a kilépési nyilatkozatot, a WHO abban reménykedett, hogy az Egyesült Államok újragondolja a döntését, mert szerinte „a WHO és az USA számtalan életet mentett meg, és megvédte az amerikaiakat és minden embert az egészségügyi fenyegetésektől”.

Újragondolása „világszerte emberek millióinak egészségét és jólétét szolgálta volna” – zárult a közlemény.