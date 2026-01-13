Az Egyesült Államok kilépése az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) veszélyes mind magára az Egyesült Államokra, mind pedig a világ többi részére nézve - jelentette ki az ENSZ-szervezet főigazgatója kedden. Genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz úgy vélte: a washingtoni döntés a kilépésről az amerikai és a globális biztonságot is veszélybe sodorja az egészségügy terén, ez így nem jó döntés.
Rámutatott, hogy a WHO számos lépése az Egyesült Államokra is kedvező hatással bírt, és hozzátette:
reméli, hogy Washington átgondolja a döntést.
Donald Trump amerikai elnök alig néhány órával újbóli hivatalba lépése után, 2025. január 20-án írta alá a rendeletet, amely kiléptette hazáját a WHO-ból, az egy évig tartó kilépési folyamat pedig a jövő héten véget ér.
Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz rámutatott arra is, hogy a WHO-hoz érkező támogatások megcsappanása miatt a szervezet számára különösen fontos az anyagi eszközök biztosítása, ám leszögezte: ez azért nem a pénzről szól.
Ami fontos, az a szolidaritás, az együttműködés és a globális felkészültség bármely közös ellenség - például egy újabb, a Covid-19-hez hasonló vírus - felbukkanása esetén - emelte ki.
Az Egyesült Államok újabb négy gyermekkori vakcinának megy nekiA CDC azt tanácsolja a szülőknek, hogy konzultáljanak az egészségügyi szolgáltatókkal az influenza, a rotavírus, a meningococcus és hepatitis A oltás esetén.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!