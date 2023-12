Egy nyolcmillió eurónak megfelelő drogfogásra csapott le az ír rendőrség, a csempészek egy egymotoros kisrepülővel szállították a drogot, és két magyar állampolgárt tartóztattak le. A szállítmányra a dublini Weston repülőtéren bukkantak rá. Az egyik gyanúsított egy közismert nyugalmazott magyar pilóta, a 62 éves N. Zoltán, a másik egy negyven év körüli, szintén magyar férfi.

A múlt heti 8,1 millió euró (több mint 3 milliárd forint) értékű heroin lefoglalása után letartóztatott magyar pilótát Európa egyik fő kábítószer szállítójaként tartja számon az Europol.

A 62 éves magyar gyanúsítottat az ír Garda Nemzeti Kábítószer- és Szervezett Bűnözés Elleni Iroda hallgatja ki és a The Irish Sun beszámolója szerint az Europol az európai kábítószer-kereskedelem „jelentős” szereplőjeként azonosította. Úgy vélik, az ő szerepe az lehetett, hogy heroin-, kokain- és kannabisz szállítmányokat szállítson Európa-szerte.

A lefoglalt, mintegy 60 kilogrammnyi heroin értéke nagyjából 8 millió eurónak (mintegy 3 milliárd forintnak) felel meg.

A nyomozók gyanúja szerint a gyanúsítottak az ír Kinahan-kartellnek és a The Family nevű drogbandáknak dolgoztak. De Spanyolország, Olaszországban, Hollandiában, a Balkánon és a Közel-Keleten is tevékenykedhettek – írja a The Irish Sun.

Az Europol és az európai bűnüldöző szervezetek körözési listáján régóta szerepel a két elfogott magyar gyanúsított, nemzetközi bűnbandákkal folytatott kapcsolatuk miatt – állította az ír lapnak az egyik nyomozó, aki hozzátette: a letartóztatások komoly problémákat fognak okozni a Kinahan-klánnak és a The Family-nek nemzetközi körökben.

A HVG úgy értesült, hogy a nyugalmazott pilóta azt mondta a hatóságoknak: úgy tudta, mikrochipek készítéséhez szükséges anyagot szállítanak a gépen, nem tudott a heroinról. A másik gyanúsított ugyanakkor azt állította, hogy kényszerítették őt, a családja védelme érdekében vett részt az akcióban.

Justin Kelly főtiszt szerint a közelmúltban bekövetkezett dublini túladagolási hullám megerősítette annak fontosságát, hogy ilyen bűnszövetkezeteket megállítsák.