Megállapodás született az ukrán és az amerikai delegációk következő találkozójáról - jelentette be Volodimir Zelenszkij azután, hogy sajtótájékoztatót tartott Donald Trump amerikai elnökkel a béketárgyalásokról.

Az ukrán elnök Telegram csatornáján közölte: „Megállapodtunk abban, hogy küldöttségeink a jövő héten találkoznak, hogy véglegesítsék az összes megvitatott kérdést”.

Az ukrán elnök az Unian portál beszámolója szerint háláját fejezte ki Donald Trumpnak a „csodálatos találkozóért”. Szerinte minden kérdésben tartalmas beszélgetést folytattak.

„Nagyra értékeljük az ukrán és az amerikai delegációk által az elmúlt hetekben elért haladást” – jegyezte meg Zelenszkij.

Külön megköszönte Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek az ügy iránti elkötelezettségüket, valamint kiemelte az ukrán képviselők, különösen Rustem Umerov és Andrij Hnatov munkáját. Azt is elárulta, hogy az amerikai elnökkel olyan döntés született, mely szerint 2026 januárjában Washingtonban fogadja az ukrán és európai vezetőket.

Az ukrán elnök értékelése szerint a békefolyamat minden aspektusát megvitatták, és jelentős eredményeket értek el, a következő lépések sorrendjéről is egyeztettek.

„Ukrajna készen áll a békére” – hangsúlyozta üzenete végén Zelenszkij.