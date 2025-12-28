91 éves korában meghalt a francia színészlegenda Brigitte Bardot. A színésznő októberben három hetet töltött kórházban, ahol meg is műtötték – írja a Guardian.

A műtét után javult az állapota, ezért hazaengedték, egy posztban ekkor arról írt, hogy jól van, azonban november végén ismét kórházba került. Végül december 28-án, vasárnap elhunyt.

Brigitte Bardot 1934-ben született Párizsban, tinédzserként modellkedett az Elle magazinban, majd 1952-ben debütált filmben. Fő áttörése Roger Vadim "És Isten megteremté a nőt" című filmje volt 1956-ban, amely szexszimbólummá tette – írja az Index.

Több mint 45 filmet forgatott neves rendezőkkel, mint Louis Malle vagy Jean-Luc Godard, modellként, énekesnőként és bikini-ikonként is híresült el. 1973-ban vonult vissza a filmezéstől a sajtó folyamatos zaklatása és az állatvédelem iránti szeretete miatt.

1970-es évektől aktívan kampányolt a fókák és bálnák védelméért, megalapította saját alapítványát. Öt házassága volt, fiát nem maga nevelte; 1984-ben megküzdött a mellrákkal is. Saint-Tropez-ban élt visszavonultan.

Brigitte Bardot több mint ötven évvel intett ezelőtt búcsút a filmezésnek, hátrahagyva mintegy ötven filmet – írja az MTI.