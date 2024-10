Ámokfutás történt Felső-Ausztriában hétfőn, egy gyanúsított lelőtt két embert. A hatóságok szerint

az egyik áldozat Kirchberg ob der Donau önkormányzatának polgármestere.

A szervek eleinte nem közöltek további részleteket sem a történtekről, sem a lehetséges indítékról.

Javában folyik azonban a gyanúsított felkutatása, aki állítólag vadász. „Minden elérhető egység, beleértve a speciális Cobra-egységet is, a helyszínen van” – mondta a rendőrség szóvivője. Az Állami Rendőr-főkapitányság bejelentése szerint az 56 éves Roland Drexlert gyanúsítják a két férfi meggyilkolásával. A gyanúsított valószínűleg egy ezüst VW Caddy-t vezetett, rendkívül veszélyes és felfegyverzett volt.

Amint azt a Kronen-Zeitung megírta, a polgármesterre és a vadászati ​​igazgatóra leadott halálos lövések egy réten történtek a szomszédos Altenfelden településen.

Állítólag több golyó is eltalálta az áldozatokat.

Kicsit később Arnreitben egy második áldozatról is beszámoltak. A néhai polgármesterhez hasonlóan ő is vadászvezető volt. A történtek miatt Rohrbach kerületi vadásza most személyi védelem alatt áll – írja a Krone.