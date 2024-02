Jelentősen megemeli a gyermekvédelem költségvetését a kormány Ausztriában: a visszaélések számának növekedésére válaszul a Szövetségi Kancellária legújabban 1,2 millió eurót különített el a fiatalkorúak biztonságát elősegítő projektekre. Ez az összeg több mint kétszerese a tavaly megítélt, 525 ezer eurós támogatásoknak – közölte az oe24.at osztrák hírportál.

A plusz forrásból a tavaly megkezdett, átfogó családpolitikai törekvések folytatásaként kifejezetten a fokozott gyermekvédelmet kívánják finanszírozni, amelyet az osztrák kormány a civil szervezetekkel együtt, a társadalom teljes támogatottságával valósít meg. Különösen a gyermekvédelmi koncepciókat követő szervezetek számíthatnak pénzre, például a bántalmazott gyermekek és fiatalok kapcsolattartó pontjai, vagy az erőszak- vagy áldozatvédelem területén tevékenykedő szervezetek pályázhatnak áprilistól az 1,2 milliárd euró keretösszegű támogatásra.

Zéró toleranciát hirdetett a politika

A gyerekek a leginkább méltók a védelemre társadalmunkban. Egy dolog világos: soha nem az áldozatok a hibásak, mindig az elkövetők, és nálunk zéró tolerancia van – jelentette ki Susanne Raab családügyi miniszter, aláhúzva, hogy a gyermekvédelem politikai kérdés, amelynek érdekében mindent megtesznek.

Felidézte: a szövetségi kormány tavaly ősszel komplex gyermekvédelmi csomagot jelentett be, válaszul azokra a szexuális visszaélésekre, amelyekre növekvő számban derült fény az előző évben. Szerinte azért volt szükség szigorításra, mert korábban voltak olyan esetek, amikor a büntetések nem voltak arányosak az okozott szenvedéssel.

2024-ben pedig fokozzák az erőfeszítéseket, ezért egységes szándék alapján duplázzák meg a kiskorúak védelmére fordítható központi támogatásokat – mondta.

Felmentették, majd felfüggesztették

Nagy vihart kavart Ausztriában egy volt linzi színházigazgató büntetőügye, amelyben a gyermekpornográfiáért elítélt, középkorú férfi idén februárban 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetést és 5000 eurós pénzbírságot kapott. A házkutatás során az elkövető számítógépén összesen 150 fájlt találtak, amelyet két éven át gyűjtögetett – a nyomozók szerint a képeken a szexuálisan bántalmazott lányok egy része két és hat év közötti volt. A férfit 2021 júliusának végén bizonyítékok hiányában egyszer már felmentették a nők elleni súlyos szexuális zaklatás vádja alól Münchenben, mert a bűncselekményt nem lehetett bizonyítani. Ennél is nagyobb felháborodást váltott ki tavaly a népszerű osztrák színész, Florian Teichtmeister ügye, akit két év felfüggesztett börtönre és ugyancsak felfüggesztett elmegyógyintézeti elzárásra ítéltek, miután a lakásán a rendőrök 2021-ben 22 adathordozón 58 ezer olyan fájlt találtak, amely gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseket tartalmazott.

Szigorított büntetés, felvilágosító kampány

Ausztria új gyermekvédelmi intézkedési csomagja magában foglalja az elkövetők lényegesen szigorúbb büntetését, illetve például a védelmi koncepciók iskolai kötelező bevezetését. Alapvetően három pilléren nyugszik: a megelőzésen, a büntetőeljáráson és szankciókon, valamint az áldozatvédelmen – foglalja össze a Der Standard.

A jövőben a gyermekbántalmazásról készült képek birtoklása egy év helyett akár két év börtönt is vonhat maga után. Ha az anyag kiskorúakat érint, három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Újdonság, hogy ha az elkövető a bántalmazás „változatos” ábrázolását – több mint 30 képet vagy videót – állít elő vagy kínál fel terjesztés céljából, akkor tíz év börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

A családügyi miniszter a héten azt is közölte, hogy jelenleg egész Ausztriára kiterjedő gyermekvédelmi kampányt dolgoznak ki a lakosság széleskörűbb felvilágosítása érdekében.

Ennek részeként például arra is törekednek, hogy a felmérések szerint bagatellizálónak minősített, „kiskorúak pornográf ábrázolása” kifejezést felváltsa a „kiskorúak szexuális bántalmazásával kapcsolatos grafikus anyag és kiskorúak szexuális ábrázolásának grafikus ábrázolása” kifejezés a közbeszédben.

Emellett a tervek szerint még ebben az évben megkezdi működését a digitális világban tapasztalható szexuális erőszak elleni új gyermekvédelmi központ, amelynek felállítása már folyamatban van.

A digitális térben is lépéseket tesznek

Az osztrák kancellária igen aktív a témában: néhány napja a társadalmi párbeszéd jegyében csúcstalálkozóra hívták az állami gyermekvédelmi szervezeteket és civil egyesületeket, sportszervezeteket, hogy megtárgyalják, miként javítható a kiskorúak biztonsága az interneten vagy a közösségi médiában.

Claudia Plakolm ifjúsági államtitkár közölte: csak minden szereplő szoros együttműködésével lesznek eredményesek a gyermekvédelmi intézkedések, ezért a kormány bevonja azokat is, akik közvetlenül foglalkoznak az érintettekkel. Az iskolai kötelező prevenciót, a gyermekekkel foglalkozó klubok felkészítését pedig azért finanszírozzák, mert amikor a fiatalokat a magánéletben bántalmazzák, gyakran a sporttanárok vagy edzők ismerik fel először a jeleket. Ezért fontos képezni az önkénteseket, hogyan vegyék észre ezeket és cselekedjenek, ha gyanítanak valamit – jegyezte meg.

A gyermekbántalmazás azonban nem csak az analóg világban terjed, hanem egyre inkább a közösségi médiában és a messenger szolgáltatásokon keresztül is. Ezért Ausztriában a digitális világban tapasztalható szexuális erőszak elleni új, Saferinternet elnevezésű projekt központi eleme lesz a gyermekbántalmazás elleni küzdelemnek.

Továbbá, létrehoznak egy úgynevezett Gyermekvédelmi Minőségbiztosítási Központot is, amely a kormánytól független testületként felülvizsgálja és minősíti a különböző szervezetek gyermekvédelmi koncepcióit, illetve közreműködik a pénzügyi támogatásokhoz szükséges, prevenciós tanúsítványok kiállításában.

Ezzel az a cél, hogy a szülők minőségi igazolást kapjanak arról, hogy a különböző sportklubok, gyermekekkel foglalkozó kulturális és más egyesületek minden szükséges intézkedést megtettek a gyermekvédelem és a megelőzés érdekében.