A 24 éves fülöp-szigeteki sportoló ráadásul talajon és ugrásban is aranyérmet nyert a párizsi olimpiai játékokon. Nézzük is, azóta Carlos Yulo tornász a két aranyérem mellett még milyen ajándékokat „nyert el”!

A fülöp-szigeteki Megaworld nevű ingatlancég egy teljesen berendezett, három hálószobás ingatlant ajánlott fel neki közel 600 ezer dollár értékben a tengerparton, Manilában, azon az elit környéken, ahol az ország több híres, egykori sportolója is lakik.

Ezen túl az egyik helyi sushi és ramen bar élete végéig ingyen rament (tésztaleves) ajándékozott Carlos Yulónak hálából.

Egy filippínó gasztroenterológus pedig díjmentesen ajánlotta fel szolgáltatásait a kétszeres olimpiai bajnok tornásznak és hozzátartozóinak.

A sor itt még nem ér véget: egy fülöp-szigeteki prémium büfé is egy életre elengedő ételt ajándékozott, ahogy egy bútoráruház is bejelentkezett a luxuslakás berendezésével, természetesen a saját költségén, illetve egy pékség is beállt a sorba.

Magyarországhoz hasonlóan, a Fülöp-szigetek olimpiai bajnokainak is jár az állami jutalom az érmek után: Carlos Yulo a kettős győzelem után átszámolva körülbelül 19 millió forinttal lett gazdagabb – írja a Business Insider.