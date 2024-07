Az orosz bíróság 16 év börtönbüntetést szabott ki Evan Gershkovichra, a Wall Street Journal orosz külügyminisztérium által akkreditált riporterére, akit 2023 márciusában tartóztatták le egy olyan ügyben, amelyet munkaadója túszejtésnek nevezett. Zárt tárgyaláson, titkos bizonyítékokkal, egy orosz bíróság pénteken kémkedésért ítélte el a férfit. A vádak az amerikai kormány szerint teljes egészében koholtak.

Az ügyészség pénteken 18 év börtönbüntetést kért, ami közel van a maximálisan kiszabható 20 éves felső határhoz. A tárgyalás szokatlanul gyorsan zajlott, ami a fogolycseréről szóló tárgyalások lehetséges fejleményeire utal. Oroszországban a kémkedés miatt indított perek általában hónapokig eltartanak.

Oroszország erősen átpolitizált jogrendszerében, ahol a bíróságokat rendszeresen használják újságírók, demokráciapártiak, emberi jogi aktivisták és a kormány politikai ellenfeleinek bebörtönzésére, Gershkovich elítélése már letartóztatása óta elkerülhetetlennek tűnt, de támogatói és barátai ennek ellenére megdöbbenésüknek adtak hangot – írja a The Washington Post.

Oroszország most ítélt el egy ártatlan embert 16 évre egy szigorúan őrzött börtönben. Nem találok szavakat erre a bohózatra. Hozzuk ki onnan Evant!

– írta Pjotr Sauer újságíró, a The Guardian tudósítója és Gershkovich közeli barátja az X-en. A tárgyalás és az érvelés titkossága azt jelenti, hogy a Gershkovich ellen benyújtott bizonyítékok nem kerültek a nyilvánosság elé, és talán soha nem is kerülnek.

Új fejezet nyílt a hidegháborús diplomáciában

Gershkovich 2023 márciusában történt letartóztatása egy új fejezetet jelent a túszdiplomáciában, amellyel a Kreml alaptalan vádak alapján külföldieket foszt meg szabadságuktól, hogy aztán a nyugaton súlyos bűncselekményekért elítélt orosz elítéltek cseréjéről tárgyalhasson.

Magas rangú orosz és amerikai tisztviselők azt állítják, hogy a Gershkovichot érintő cseréről már folynak a tárgyalások, de ahhoz a pernek le kell zárulnia. A The Wall Street Journal és az amerikai külügyminisztérium határozottan tagadta azt a vádat, hogy a CIA-nak dolgozott volna az elítélt.

A 32 éves férfit, akit az orosz külügyminisztérium újságíróként akkreditált, egy jekatyerinburgi riportútja során vették őrizetbe, és kémkedéssel vádolták. Ő ártatlannak vallotta magát.

Az orosz ügyészek azt állították, hogy Gershkovich a CIA utasítására dolgozott, és titkos információkat gyűjtött az Uralvagonzavodról, egy állami tulajdonú gépgyárról a Jekatyerinburgtól mintegy 87 mérföldre délkeletre fekvő Nyizsnyij Tagilban, amely harckocsikat gyárt Oroszország Ukrajna elleni háborújához.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken azt mondta, hogy a meghallgatás zártkörű, mert érzékeny ügyről van szó. Orosz jogvédők azonban arról számoltak be, hogy az ukrajnai orosz invázió óta drámaian megnőtt a nyilvánosság előtt lezárt ügyek száma.

Az Egyesült Államok moszkvai nagykövetsége a múlt hónapban azt mondta, hogy a Gershkovich elleni ügy „nem a bizonyítékokról, az eljárási normákról vagy a jogállamiságról szól. Hanem arról, hogy a Kreml amerikai állampolgárokat használ fel politikai céljai elérésére”.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán azt mondta, hogy Oroszországnak „megdönthetetlen bizonyítéka” van arra, hogy a riporter kémkedett, és azt állította, hogy az újságírók kémkedésre való felhasználása „legalábbis az angolszász világban hagyomány”. Megerősítette azonban, hogy az orosz és az amerikai hírszerző szolgálatok kapcsolatban állnak a csere lehetőségével kapcsolatban.