A San Diego-öbölnél zuhant a tengerbe az amerikai haditengerészet egyik EA-18G Growler típusú elektronikai harcászati repülőgépe szerda reggel.

A hírt kiszúró Mandiner azt írja:

az incidens akkor történt, amikor a gép személyzete éppen egy „átstartolást” hajtott végre. Ilyenkor a repülőgép pilótája úgy száll le a kifutópályára, hogy még ugyanazzal a lendülettel azonnal újból a levegőbe emelkedik.

Az interneten terjedő videók egyikén az látható, amint a repülőgép még mindig leeresztett futóművel a vízbe zuhan.

A becsapódás erejét jelzi, hogy annak nyomán egy több mint 20 méter magas víz- és törmelékfelhő keletkezett.

A személyzetnek szerencsére sikerült katapultálnia, és stabil állapotban emelték ki őket a vízből.

A baleset okát jelenleg vizsgálják.

A Boeing által kifejlesztett EA-18G Growler egy repülőgéphordozókon használt elektronikai harcászati repülőgép, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy zavarja az ellenség védelmét és elektronikus rendszereit.

Rövid időn belül ez már a második incidens, amelyben egy EA-18-as érintett. Tavaly októberben egy azonos típusú repülőgép zuhant le a Washington állambeli Mount Rainier közelében; abban a balesetben a személyzet mindkét tagja életét vesztette.

Insane Footage from another CCTV Camera facing San Diego Bay, showing a U.S. Navy EA-18G “Growler” Electronic-Warfare Aircraft slamming into the Water earlier today near Naval Air Station North Island, following the ejection of both Aviators. pic.twitter.com/HKIjBZLio2