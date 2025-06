Pete Hegseth védelmi miniszter azzal vádolta a médiát, hogy torzított, részrehajló információkat közöl, és figyelmen kívül hagyja a valós katonai eredményeket. Az amerikai katonai hírszerzés, a DIA egyik kiszivárogtatott értékelésére hivatkozva a sajtó kétségbe vonta, hogy az iráni atomerőmű teljesen megsemmisült volna, ám a tárcavezető ezt szándékos dezinformációnak nevezte.

A Pentagonban tartott csütörtök reggeli sajtótájékoztatón Hegseth hangsúlyozta, hogy a valós helyzetet inkább az izraeli atomenergia-bizottság és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség értékelése tükrözi, amelyek szerint az amerikai támadás hosszú távú, komoly következményekkel járó hatást ért el.

A Bild német hírmagazin szerint a feldühödött miniszter elfogultsággal vádolta a sajtót, és azt mondta:

ha tudni akarják, mi folyik Fordóban, jobb, ha odamennek, és visznek magukkal egy nagy lapátot.

Szerinte a média célja a Trump elleni politikai támadás, az amerikai pilóták történelmi teljesítményét pedig elbagatellizálják.

Előzőleg Donald Trump amerikai elnök is keményen nekiment a médiának, „álhíreknek” nevezve a CNN és a The New York Times tudósításait. Trump különösen a CNN egyik riporterét kritizálta, és úgy fogalmazott, hogy ki kellene dobni „mint egy kutyát”. Az elnök állítása szerint a Fordo atomerőmű teljesen megsemmisült, és a többi hír csak hazugság.

A szerdai hágai NATO-csúcstalálkozóra érkezve Donald Trump újságíróknak nyilatkozva kijelentette, hogy az amerikai beavatkozás az iráni nukleáris létesítmények teljes elpusztításával járt. Az iráni nukleáris központot „brutális támadás érte”, amelyet nagyon nehéz lesz újjáépíteni.

„A teljes infrastruktúra összedőlt, köszönhetően a nagyszerű amerikai pilótáknak” - mondta az elnök. Hozzátette: ha nem léptek volna, a felek még mindig háborúznának.