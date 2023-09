Michael Borch, aki korábban az amerikai hadseregben szolgált, azt állítja, hogy még édesapja lopta el a relikviát, 1945-ben.

A tárgy pedig nem más, mint Hitler vécédeszkája, egyenesen a Führer berghofi otthonából.

A Femina azt írja, a történelmi tárgyat mintegy 18 ezer dollárért árvezeték el, de több ezer dollárt fizettek a diktátor feltételezett borotválkozószettjéért és fésűjéért is.

A volt katonatiszt szerint bukása után Hitler több ingatlanát is lefoglalták a szövetségesek, köztük a bajor-alpoki nyári rezidenciáját is, ahol Benito Mussolini és Heinrich Himmler, az SS vezetője is megfordult. A kiürítésükben részt vett a franciául és németül is beszélő amerikai katona, Ragnvald Borch, aki feladata szerint a francia hadosztállyal tartotta a kapcsolatot.

Elmondása szerint a helyszínre megkérdezve azt mondták neki, hogy bármit elvihet a házból, mire ő a vécédeszkát vitte magával. Elmondása szerint azért, mert ez a tárgy lehetett a legközelebb a Führerhez.

Azonban nem ez az egyetlen vécédeszka, ami Hitler nevéhez köthető: a florence-i Greg Kohfeldt azt állítja, hogy neki a diktátor jachtjáról származó vécédeszka van a birtokában.