A kormány által meghirdetett konstrukció rendszerváltás óta a legnagyobb állami otthonteremtési program, amely 25 évre fix 3 százalékos kamatozású lakáshitelt kínál, már akár 10 százalék önerőtől, korhatár, házasság vagy gyermekvállalási feltétel nélkül. Célja, hogy ne csak házaspárok, hanem egyedülállók számára is valós esélyt adjon saját lakás megszerzésére, miközben a támogatás az első otthon megszerzésére koncentrál, írja a Kisalföld.

A támogatást már több tízezer fiatal vette igénybe: kevesebb mint négy hónap alatt 30 ezer hiteligénylés érkezett be, és 15 ezer szerződés megkötésre került, ami azt jelenti, hogy a fiatal elsőlakás-vásárlók aránya az ingatlantranzakciókban 40 százalékra nőtt. A program nemcsak a fővárosban, hanem az ország minden részén népszerű, vidéki településekről is sok igénylés érkezik.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy sok fiatal számára a havi törlesztő kevesebb lehet, mint egy hasonló albérlet díja, és emiatt már mérések szerint az albérletárak csökkenni kezdtek. A támogatás más állami konstrukciókkal is kombinálható, ami tovább növeli a mozgásteret. A program célzott árkorlátokkal és feltételekkel működik, így az ingatlanárak általános felfutását is próbálja mérsékelni.

Összességében az Otthon Start nemcsak lakásvásárlást tesz elérhetőbbé, hanem mozgásba hozza az ingatlanpiacot, élénkíti az építőipart, és segít abban, hogy több fiatal saját otthonba költözhessen a következő években.