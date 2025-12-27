Az INPARK egy új, mintegy 44 ezer négyzetméteres raktárcsarnok építését kezdte meg Debrecenben, közvetlenül az INPARK Szigma Kft. korábbi nagyberuházásának szomszédságában. A kivitelezés első üteme, a föld alatti szerkezetekhez kapcsolódó munkálatok már zajlanak, amelyek megalapozzák a későbbi gyors és ütemezett építkezést.

A projekt célja, hogy olyan, a legmagasabb befektetői elvárásoknak megfelelő, korszerű ipari infrastruktúrát hozzon létre, amely hosszú távon támogatja mind a térségben működő nemzetközi vállalatok, mind Debrecen gazdasági növekedését.

A fejlesztés teljes körű kivitelezése nemrég építési engedélyt kapott, ennek birtokában az INPARK folytatja a beruházás további szakaszait, megteszi a szükséges előkészületeket a felszerkezeti munkálatok végzéséhez. A projekt átadása 2026 negyedik negyedévében várható.

Debrecen az elmúlt években Magyarország egyik legmeghatározóbb iparfejlesztési központjává vált, ahol a nemzetközi befektetők kiemelt szerepet játszanak. Az INPARK célja, hogy fejlesztéseivel olyan modern, fenntartható és a befektetői elvárásokhoz illeszkedő ipari környezetet teremtsen, amely tovább erősíti a város és a térség gazdasági pozícióját.

„A debreceni térség dinamikus fejlődése indokolta a beruházást. Potenciális lehetőséget látunk a terület további fejlesztésében" – mondta Albrecht Armand, az INPARK vezérigazgatója.