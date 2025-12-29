A legnagyobb akadályt a főváros rossz anyagi helyzete jelenti, de az elmúlt egy évben azt tapasztaltuk, hogy a probléma még ennél is mélyebb, hiszen sokszor azt a kevés forrást se tudjuk felhasználni, ami útfelújításra rendelkezésre áll, mert egyszerűen nincsenek kész, engedéllyel rendelkező tervek, írja Vitézy Dávid Facebook-oldalán.

Jó példája ez annak, hogy az elmúlt években a kormánnyal vívott háború közben mennyire ellustult és ambíció nélkülivé vált a városvezetés, teszi hozzá. De ennek most vége: karácsony előtt a Közgyűlés ugyanis elfogadta a 2026-os költségvetéshez benyújtott javaslatukat, ami jelentősen növelte az útfelújításra és benne az ehhez szükséges tervek elkészítésére fordítható összeget. Így legalább olyan nem fordulhat elő többet, hogy forrás lenne, de nincs mire elkölteni, mondja Vitézy Dávid.

Emellett azoknak az utaknak a felújítása, ahol van terv, 2026-ban végre tényleg elindul. Már a kivitelezési közbeszerzést is lezárta a BKK, így tavasszal kezdődnek a munkák a ferencvárosi Mester utcában, az újpesti István úton és Pozsonyi utcában a 14-es villamos mentén!