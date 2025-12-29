Nemrég Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az önkormányzati rendszert érintő átfogó javaslatcsomagot ígért a választások utánra. Jelenleg még csak az előkészületek zajlanak, de január elején már megkezdődik egy konzultációsorozat. Ehhez kapcsolódva a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nyolc pontból álló javaslatcsomagot küldött a miniszternek. Most lássuk a pontokat!

1. Az önkormányzatiság alkotmányos megerősítése

Meg kell erősíteni az önkormányzatiságot, a magyar demokrácia egyik alapintézményét. Alkotmányban kell garantálni az önkormányzáshoz való jogot a szubszidiaritás elvének megfelelően.

Ennek során érvényt kell szerezni a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája rendelkezéseinek, annak, hogy a közügyek a lehető legszélesebb kört fogják át, hogy az önkormányzatok saját bevételeikkel maguk rendelkeznek, az tőlük el nem vonható, működésük ezáltal nem veszélyeztethető.

Garantálni kell, hogy a helyi közügyekben helyben és önállóan születhessenek a döntések, ehhez rendelten biztosítani kell az önkormányzatok pénzügyi önállóságát. Az önkormányzatok feladata, hogy a területükön élő, öntudatos helyi polgárok közösségét összefogják, hogy a polgárok részt vehessenek a helyi közügyek alakításában, a döntéshozatalokban.

2. Minőségi közszolgáltatások biztosítása helyben

A mindenkori kormányok és az önkormányzatok közös célja a minőségi közszolgáltatások biztosítása. Ezért támogatni, sőt a helyi adottságok figyelembevételével – az önkormányzati feladatok hatékony és magasszínvonalú ellátása érdekében – ösztönözni kell a közös, térségi társulási formában történő feladatellátást. A területfejlesztést ki kell szabadítani a pártpolitikai befolyás alól, és újra kell gondolni a területi kereteket.

3. Az önkormányzatoktól elvont feladatok és hatáskörök felülvizsgálata

Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól a rendszerváltás óta elvont feladatokat és

hatásköröket, és a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozási gyakorlatát és rendszerét. Meg kell erősíteni a helyi önkormányzatok településtervezési, településrendezési és építésszabályozási hatásköreit. E munka csak tényinformációk alapos elemzésére alapozva és az önkormányzatok bevonásával, lépésről

lépésre végezhető el.

4. Átlátható kiegyenlítő pénzügyi mechanizmus

A szolidaritási hozzájárulás és a Versenyképes járások címet viselő szisztéma elvonásai helyett átlátható kiegyenlítő pénzügyi mechanizmust kell bevezetni, amelyben a fejlettebb térségek fejlődését nem állítják szembe a fejletlenebbek megsegítésével. Az önkormányzatok valós költségeihez igazodó, de a helyi bevételben érdekeltséget teremtő finanszírozási rendszert kell kialakítani.

A központi költségvetési források elosztásakor garantálni kell a kötelező feladatok ellátásának fedezetét, érdekeltséget kell teremteni a hatékony gazdálkodásra és biztosítani kell az önkormányzati gazdálkodás önállóságát.

5. Az érintettek bevonása a kormányzati döntésekbe

Az ország működőképességét az önkormányzatok biztosítják. A nemzeti felzárkóztatási és

fejlesztési célok meghatározásába, valamint az uniós helyreállítási alapok hatékony és transzparens felhasználásába be kell bevonni az önkormányzatokat, a gazdasági és civil- közösségi szereplőket.

A jogszabályelőkészítés során nem maradhat el az érintett önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel való egyeztetés. A helyi önkormányzati rendszer továbbfejlesztéséhez, az ehhez szükséges kormányzati szintű párbeszédhez a valós, hatékony és széleskörű nemzeti szintű érdekképviseleti rendszer feltételeit biztosítani kell.

6. Bérrendezés az önkormányzati dolgozók számára

Fenntartható és értékálló bérrendezést kell végrehajtani, amely elismeri az önkormányzati dolgozók munkáját és visszaadja a közigazgatási szakma becsületét nem csak az állami-, de az önkormányzati hivatalokban, valamint intézményekben is.

7. Budapest ügye – szimbolikus

Budapest a nemzet fővárosa, fel kell számolni a vidékkel való szembeállítását és garantálni kell a kormány aktuálpolitikai megfontolásaitól független gazdasági és költségvetési mozgásterét. Az önkormányzatok nem eshetnek áldozatul a pártpolitikai ellentéteknek egy demokratikus országban, ami sérti a polgárok jogegyenlőségét.

8. Azonnali és hosszabb távú teendők választások után

A választásokat követően az új kormánynak azonnal tárgyalóasztalhoz kell ülnie az

önkormányzati érdekszövetségekkel, még a 2026-évi költségvetési mozgástér felülvizsgálata, módosítása érdekében. Az új kormány megalakulását követően két hónapon belül a parlament elé kell terjeszteni az önkormányzati érdekszövetségekkel-településekkel együtt kidolgozott, az önkormányzatok működőképességét 2026. költségvetési évben garantáló jogszabályok módosítását, illetve megalkotását.

Ennek a jogalkotási csomagnak a részeként dönteni kell a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi szabályozásának már 2026 július 1-től hatályba lépő átalakításáról, valamint a 2020-ban az önkormányzatoktól elvont gépjárműadó visszaadásáról. A 2027. évi költségvetési év tervezésének előkészítésekor kell megtenni az új helyi feladatokat hosszútávon, fenntartható módon finanszírozó forrásmegosztási és állami hozzájárulási rendszerrel összefüggő legfontosabb jogalkotói lépéseket.