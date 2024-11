Senki nem tudja mit kezdjen vele, így sajnos környezetszennyező minden ilyen kishajó – olvasható a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának Facebook-oldalán, ahol befektetőket vagy támogatókat keresnek (akár segítséget egy pályázathoz) a komoly, időszerű probléma kezeléséhez.

Mint írják, „Franciaországban már működik a hajóbontás. Mi vízimentők a mindennapi működésünkhöz minden munkát szívesen vállalunk, azok hasznából tudjuk fenntartani az életmentő szolgálatunkat."

Szeretnék megvalósítani ezt a professzionális bontót.

Hozzáteszik attól sem félnek, hogy most másnak adnak ötletet, mert ezzel bizony sok munka és macera lesz, az pedig ma nem divatos, hogy ilyenért teperjen valaki… Szóval egy tisztább Balatonért most befektetőket vagy támogatókat keresünk. Az állam környezetvédelmi illetékeseit is szívesen bevonnánk – teszik hozzá.

Újabb bevételi lehetőség lehet egy első, magyarországi hajóbontó elindítása. Minden bontott alkatrésznek és anyagnak megtaláltuk az újrahasznosítás lehetőségét, csak tőke kellene az induláshoz, ehhez keresünk tőkéstársakat vagy EU-s pályázati lehetőséget - írják.

Mellékeltek egy kisfilmet is: