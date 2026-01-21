A felmelegedés, a globalizáció és az emberek megnövekedett utazási kedve miatt a vírusok egyre agresszívebbé válnak, és gyorsabban terjednek szerte a világban. Patrick Jackson, a Virginiai Egyetem fertőző betegségek tanszékének adjunktusa szerint 2026-ban is számos ismert és új vírus jelenthet kiemelt kockázatot az egészségre, ezért kiemelten fontos az új oltások és kezelések fejlesztése, valamint a veszélyek folyamatos figyelés, írta a hvg.hu a TheConversation folyóirat alapján.
A szakértő szerint ezekre érdemes különösen odafigyelni az idei évben:
- Influenza „A″ vírus (H5N5): Évtizedek óta évente fertőz embereket, és képes állatokról emberre átterjedni. A szakemberek a vadon élő madarak által terjesztett H5N5 altípust figyelik, amely potenciálisan az emberre is adaptálódhat.
- Oropouche vírus (OROV): Szúnyogok és apró vérszívó legyek terjesztik főként Közép- és Dél-Amerikában, valamint a Karib-térségben. Lázat, fejfájást és izomfájdalmat okoz, ritkábban agyvelő- vagy agyhártyagyulladást is. Specifikus kezelése és védőoltása egyelőre nincs.
- Mpox vírus (majomhimlő): Több változata ismert, köztük a súlyosabb I. klád és az enyhébb II. klád. Emberről emberre, szoros kontaktus során terjed, és már létezik oltás ellene, de hatékony kezelés nincs.
- Chikungunya-lázat okozó vírus (CHIKV): Szúnyogok terjesztik, hirtelen lázzal és erős, elhúzódó ízületi fájdalmakkal jár. Bár halálozása alacsony, jelentősen rontja az életminőséget. Az ázsiai tigrisszúnyog terjeszti, amely Európában, így Magyarországon is felbukkant már.
- Kanyaró és HIV: A csökkenő oltási arányok miatt a kanyarós esetek száma világszerte nőhet. A HIV-fertőzés a nemzetközi segélynyújtás zavarai miatt a hatékony kezelések ellenére újra terjedhet.
