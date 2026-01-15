A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) közlése szerint a múlt héten 42 500-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel. Légúti fertőzés tüneteivel 211 ezren keresték fel orvosukat.
Ismertették, hogy a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján január 5. és 11. között az influenzaszerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók 28,8 százaléka gyerek, 36 százaléka fiatal felnőtt, 25,7 százaléka a 35-59 évesek és 9,5 százalék a 60 éven felüliek közül került ki.
A közlés szerint az év második hétében 186 embert vettek fel kórházba súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 17-en szorultak intenzív, szubintenzív ellátásra.
Most robbanhat be igazán a járvány – Zsebbenyúlós az influenzából meggyógyulniEgy család könnyen több tízezer forintot is hagyhat a patikában, mire túl van a betegségcunamin, miközben a KSH adatai szerint tavaly a gyógyszerek ára átlagosan 5,5 százalékkal nőtt.
