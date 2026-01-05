Változatos évet tudhat maga mögött a Ryanair. A diszkont légitársaság 2025-ben egyfelől komoly fejlesztéseket jelentett be, például hogy jelentősen bővíti téli menetrendjét, különösen az Egyesült Királyságban, Finnországban és Olaszországban, és új útvonalakat indít, emellett terveket mutatott be az utasszám növelésére. Ugyanakkor kihívásokkal is meg kellett küzdenie, leginkább a Boeing repülőgépgyártó folyamatos késései hátráltatták az utazástervezést.

A Ryanair egyik legnagyobb hatású bejelentése azonban kétségkívül az a döntése volt, hogy 2026-ra több útvonalat is megszüntet olyan kiemelt célpontokon, mint Spanyolország, Franciaország, Németország, Belgium és Portugália

- mutatott rá az Euronews.

Ezzel a lépéssel összesen mintegy hárommillió ülőhelyet szüntetnek meg Európában, ami nem csak az adott célpontokba való eljutást nehezíti, de jelentősen befolyásolja a csatlakozásokat és az utasok kényelmét is.

A portál összegyűjtötte azokat a helyszíneket, amelyeket érintenek a Ryanair 2026-os útvonalcsökkentései.

Németország

A 2025/2026-os téli menetrendben már 24, Németországba és Németországból induló útvonalat szüntetett meg a Ryanair. Számos repülőteret érint a döntés, köztük Hamburgot, Berlint, Kölnt, Memmingenet, Frankfurt-Hahnt, Drezdát, Dortmundot, Lipcsét. A társaság a magas légiforgalmi irányítási (ATC) és biztonsági díjakkal, valamint a magas német légiforgalmi adókkal indokolta a döntést.

Spanyolország

Miután a 2025-ös téli menetrendben már mintegy egymillió ülőhellyel csökkentette a járatait, a Ryanair a 2026-os nyári spanyolországi menetrendjében további mintegy 1,2 millió ülőhellyel mérsékli a kapacitását. Ez magában foglalja az összes asztúriai és vigói járat leállítását. A légitársaság bezárja santiago de compostelai bázisát, miközben tovább csökkenti a Santander és Zaragoza járatait, valamint a Kanári-szigetekre közlekedő járatokat. Ezen a télen már minden Tenerife North-i gépet leállítottak, hasonlóképpen a Valladolidba tartó összes repülést is szüneteltetik.

A csökkentéseket a spanyol repülőtér-üzemeltetővel, az Aenával folytatott, az adó- és repülőtéri díjemelésekkel kapcsolatos nézetkülönbségekkel, valamint a spanyol kormány által kiszabott „illegális poggyászbírságokkal” indokolták.

Franciaország

A légitársaság már 750 ezer ülőhellyel és 25 útvonallal csökkentette a franciaországi járatait 2025 telén, amikor leállította az összes járatát Bergeracba, Brive-ba és Strasbourgba. Bár a francia hatóságokkal folytatott tárgyalásokat követően 2026 nyarán újraindítják Bergeracba a gépeket, további franciaországi járattörlések várhatók 2026-ban.

„A Ryanair 2026 nyarán elhagyja a francia regionális repülőtereket” – árulta el Jason McGuinness, a légitársaság kereskedelmi igazgatója, arról azonban egyelőre nem mondott részleteket, hogy pontosan mely repülőtereket érinti a változás.

Belgium

A Ryanair 20 útvonalat és egymillió ülőhelyet szüntet meg Brüsszelből és Charleroi-ból a 2026/27-es téli menetrendjében az új belga légi közlekedési adó miatt. A döntés olyan úti célokat érint, mint Milánó-Bergamo, Barcelona, ​​Lisszabon, Róma-Ciampino, Krakkó és Mallorca. Ezzel a Ryanair a belga kapacitását mintegy 22 százalékkal csökkenti, a légitársaság öt repülőgépet is kivon a zaventemi és charleroi-i bázisokról.

Portugália

A Ryanair jövő március végétől mind a hat Azori-szigetekre tartó és onnan induló útvonalát csökkenti, ami évente körülbelül 400 ezer utast és olyan kulcsfontosságú városokat érint, mint Porto és Lisszabon.

Az intézkedés főként a portugál ANA (Vinci) légitársaság által kivetett magasabb légiforgalmi irányítási díjaknak, valamint az uniós adóknak köszönhető. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere (ETS) ugyanis az olyan célállomásokra irányuló rövid távú járatokat célozza meg, mint az Azori-szigetek és Madeira.

Bosznia, Szerbia

A Ryanair 2026 nyarán Boszniában és Szerbiában is csökkentéseket fog végrehajtani, és átcsoportosítja kapacitását a növekvő nyári kereslettel rendelkező területekre, például Horvátországra. A döntés a Banja Lukából Bécsbe, Memmingenbe és Baden-Badenbe tartó gépeket érinti, a heti hat járatot heti kettőre csökkentik.