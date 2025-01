Szombattól emelkedik a benzin és a gázolaj ára 2-2 forinttal. Ez leginkább a forint dollárral szembeni gyengülésének és a Brent olaj hordónkénti áremelkedésének köszönhető – írja a holtankoljak.hu.

Aktuális átlagárak a mai napon:

95-ös benzin: 625 Ft/liter – az árak jelenleg 579 és 686 forint között mozognak.

Gázolaj: 644 Ft/liter – az árak jelenleg 589 és 710 forint között mozognak.

A különböző kutakon eltérőek az árak, az irányadó szombattól a következő lesz:

95-ös benzin: 627 Ft/liter

Gázolaj: 646 Ft/liter

Az év utolsó napján bruttó 3 forinttal emelkedett a benzin nagykereskedelmi ára, akkor a gázolajé nem változott. A 2025-ben esedékes jövedéki adó emelése a benzinnél 11, a gázolajnál 10 forintos azonnali drágulást hozhat a kutakon.